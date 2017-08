Sin definirse elección de Edomex: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, señaló que la elección del Estado de México todavía no se define, porque la constancia de mayoría que recibió Alfredo del Mazo, se va a impugnar ante el Tribunal Electoral de dicha entidad y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Asimismo, en breve entrevista, sobre la implicación del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez con el narcotráfico -según relevaciones que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,- López Obrador expresó que es muy lamentable lo que está sucediendo, "por eso hace falta una renovación tajante de la vida pública y que la corrupción se combata en México".



Puntualizó que resulta "doblemente ofensivo que todos estos casos de corrupción y de violencia, se solapen en México y se den a conocer en el extranjero".



El tabasqueño arrancó este jueves una gira de dos días por Nuevo León, que inició por la mañana en el municipio de Galeana, ante unas 300 personas, continuó con una asamblea informativa en Montemorelos ante un abarrotado Club de Leones, y por la noche cerraría en la plaza principal de Benito Juárez.



En su mensaje ante unas 350 personas reunidas en Montemorelos, el dirigente de Morena, dijo tener información en el sentido de que los de la mafia del poder andan muy preocupados y están reuniéndose por las noches para diseñar estrategias que impidan el triunfo de su movimiento en 2018, ya que con apenas tres años desde su fundación, Morena y él encabezan todas las encuestas.



Agregó que una de esas estrategias será arreciar la guerra sucia, por lo cual pidió a militantes y simpatizantes de Morena a permanecer muy atentos y activos para contrarrestar todas las mentiras que se dirán porque "la calumnia cuando no mancha, tizna".



Otra de las falsedades que dirán, comentó, es que si él gana la presidencia, México será otra Venezuela. Explicó que él no conoció a Hugo Chávez, no conoce a Nicolás Maduro ni ha visitado Venezuela, y "tengo respeto por los dirigentes históricos como Simón Bolívar, pero me inspiro en las ideas de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata y Lázaro Cárdenas".



Afirmó que los de la mafia del poder, también difundirán que si gana Morena, irán en contra de los empresarios, cuando lo cierto es que muchos lo están apoyando porque saben que no es enemigo de quienes trabajan con honestidad, y todos los que generan empleos legalmente, merecen respeto.



López Obrador señaló que con la guerra sucia que se avecina, hasta dirán "que si gana nuestro movimiento las parejas sólo podrán tener un hijo, y que nadie podrá tener más de una casa", o que están en contra de las creencias religiosas, y todo ello es porque los del PRI y el PAN, los de arriba, "no quieren dejar de robar, porque no tienen llenadera".



El tabasqueño mencionó que en otros países se está llevando a la cárcel o se investiga a ex presidentes como en Perú, Ecuador, Guatemala, y Brasil. "En Guatemala tienen en la cárcel a su ex presidente acusado de robarse 40 millones de pesos, comparado con los ex mandatarios de Nuevo León, José Natividad González Parás y Rodrigo Medina "no llega ni a carterista".



Mencionó que mientras comía en un restaurante de Linares, se acercó una señora de Tamaulipas quien le dijo, están arrepentidos porque pensaban que con Francisco García Cabeza de Vaca del PAN iban a cambiar las cosas, pero ya se dieron cuenta que son iguales que el PRI.



"Pasa lo mismo aquí en Nuevo León, la gente fue engañada, decían, es independiente (en alusión a Jaime Rodríguez Calderón), independiente, pero del pueblo, no de la mafia del poder", dijo AMLO.



Les pidió tener confianza y no creerle a los líderes del PRI y el PAN, en el sentido de que todos los partidos o los políticos son iguales, porque, afirmó, si gana Morena en 2018, se acabará la corrupción y los 500 mil millones de pesos anuales que hoy se roban del presupuesto, servirán para otorgar becas de dos mil 400 pesos mensuales a 300 mil jóvenes de escasos recursos, y para contratar como aprendices a 2.3 millones de jóvenes con un pago mensual de tres mil 600 pesos.



Ambos rubros representarían en total apenas 110 mil millones de pesos.



Por tanto, dijo, de lo que se dejaría de irse en corrupción, hasta va a sobrar dinero para otras prioridades, sin necesidad de aumentar impuestos, ni seguir endeudando al País.



López Obrador señaló que la inseguridad no se puede resolver con policías, soldados, cárceles, ni amenazas de mano dura, pues desde que Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico van más de 220 mil muertos y más de un millón de víctimas de la inseguridad, siendo México el segundo lugar en violencia en el mundo después de Siria.



En ese punto expresó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump está queriendo meterse en lo que no le corresponde, apoyado en ese dato. "Desde Montemorelos le decimos con todo respeto al presidente Trump, sí, hay inseguridad y hay violencia, pero eso lo vamos a resolver nosotros, y no con el uso de la fuerza, porque la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia".