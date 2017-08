Abogado de "El Chapo" pide tratar a Márquez-Julión como inocentes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El abogado que representa a Joaquín "El Chapo" Guzmán en México, José Refugio Rodríguez Núñez, pidó que Rafael Márquez sea tratado como inocente, en tanto no se pruebe su culpabilidad.



El litigante publicó en su muro de Facebook un texto bajo el título "A propósito del caso Márquez-Julión", el cual comienza con la interrogante: "¿Dónde queda la presunción de inocencia en su vertiente de trato?"



"No sostengo que Rafa y Julián (sic), son inocentes, pero debemos tratarlos como tal, mientras no sean declarados culpables", pide el especialista en derecho penal, quien recuerda que la "Ley Clinton permite afectar a personas y empresas de todo el mundo a partir de una vinculación con actividades relacionadas con recursos de procedencia ilícita, a partir de pruebas vagas e imprecisas y sin que incluso las personas sean enjuiciadas por un delito, obligando al afectado a demostrar su inocencia".



Rodríguez Núñez apunta que la "prensa hizo su labor informativa, pero gran parte de la población ya emitió un veredicto de culpabilidad en contra de Rafa Márquez y Julión Álvarez".



"Veremos hasta dónde son perjudicados estos reconocidos personajes, como muchos otros que han sido víctimas de estas medidas y que no gozan de popularidad", plantea el abogado de Guzmán Loera.