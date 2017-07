"Yo no sé si ganó o perdió Carlos Salinas", afirma Manuel Bartlett

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El senador Manuel Bartlett dio su versión de la "caída del sistema", y afirmó que el problema real de la elección presidencial de 1988 fue que se declaró ganador a Carlos Salinas sin cifras.



Sin embargo, dijo que no puede decir si ganó o perdió el priista Salinas de Gortari.



También acusó al Partido Acción Nacional (PAN) y a Felipe Calderón de sumarse a Salinas de Gortari, y no atacarlo.



En entrevista con Leonardo Curzio, en Enfoque Noticias, el legislador se refirió al episodio de 1988 y a lo que se conoce como la "caída del sistema", incluidas las acusaciones de fraude electoral.



Desde hace 29 años, comentó Bartlett, a propósito de lo que sea, me dicen: Es que cómo puede ser este individuo tal cosa si se le cayó el sistema, a Bartlett se le cayó el sistema.



"Se ha generado una manipulación de esa elección, estableciéndome a mí como el responsable de una cosa extraña, fraude, el día de la elección, con una frase de (Diego) Fernández de Cevallos, de que se cayó el sistema", aseveró el ex gobernador de Puebla.



Reprochó al PAN y a Felipe Calderón, quien en redes sociales aludió a su cercanía con Andrés Manuel López Obrador y al recuento de votos de 1988.



En Twitter, el 6 de julio pasado, el ex presidente tuiteó: Otra purificación Morena: Barttlet suspendía el conteo de votos en el que ganaba Cárdenas. Hoy santo varón del peje.



"Yo le contesté. Es un cínico porque él sabe lo que pasó, porque ellos se pusieron de acuerdo con Salinas para en la calificación de la elección, sumarse a él y no atacarlo".



Detalló que a las 6 de la tarde, cuando todavía cerraban las casillas, Fernández de Cevallos dijo: se cayó el sistema.



"Se refiere a un sistema de gobernación que yo había aceptado compartir, que no tenía nada que ver con el sistema del código oficial, que nunca se suspendió", explicó Bartlett sobre el conteo de votos.



Y si queremos saber qué fue lo que pasó ese día, añadió, hay que atender lo que dijo Miguel de la Madrid.



"En sus memorias dice, con toda claridad que el problema por el que se ha acusado de fraude a esta elección fue que él ordenó a Salinas de Gortari ganador de la Presidencia de la República, lo que hizo Jorge de la Vega, en el PRI.



"Y dice Miguel de la Madrid: ese fue el problema que nos dio el calificativo de fraude".



El problema real, advirtió, fue que se declaró ganador a Carlos Salinas de Gortari sin cifras, porque no podía haber cifras.



- ¿Pero Salinas ganó, senador, o no? Preguntó Curzio.



- Ese es lo que ha conmovido. Yo no sé si ganó o perdió.



"Pero te vuelvo a decir lo sí es esa elección: Salinas fue declarado sin datos", respondió Bartlett.