Marchan madres de los 43 desaparecidos en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Organizaciones sociales y madres de los 43 desaparecidos protestaron en el Asta Bandera de Acapulco, para exigir la aparición de sus hijos; mientras que en Chilapa realizaron una misa por los ausentes.



Esta tarde, integrantes del Colectivo Insurgencia Universitaria, junto con madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 en Iguala, se presentaron con lonas y pancartas.



La mayoría de las manifestantes fueron madres que buscan a sus hijos desaparecidos.



Las mujeres dijeron que la celebración del 10 de mayo, el Día de la Madres, se ha convertido en algo ordinario, pues afirmaron que el sentido de las madres son sus hijos y cuando se los quitan están en el limbo, sin sentido.



Las madres exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto la presentación de sus hijos, también pidieron que detengan los asesinatos, las desapariciones y los feminicidios.



En Chilapa las madres de los desaparecidos sólo celebraron a sus hijos con una misa en la catedral.



El vocero del colectivo "Siempre Vivos", José Díaz Navarro, explicó que se tenían programadas más actividades como una búsqueda de fosas clandestinas en la zona rural del municipio, sin embargo, no la pudieron realizar por no contar con garantías de seguridad.



Díaz Navarro indicó que tanto la Policía federal como el Ejército no quisieron acompañarlos a la búsqueda.



En Chilapa, en la última semana se han hallado seis personas asesinadas en distintos puntos, sobre todo donde en la zona rural.



En estos días, los familiares de los desaparecidos de Chilapa también conmemoran los dos años de la irrupción de 300 civiles armados que después de cinco días, se llevaron a por los menos 30 personas, la mayoría jóvenes de entres 18 a 35 años de edad.



Incluso a partir de esa irrupción, los familiares de los desaparecidos comenzaron aglutinarse hasta conformar el colectivo "Siempre Vivos" que hasta hoy tiene registrada la desaparición de unas 140 personas, en los últimos tres años de los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla.



Pero no sólo en Acapulco y Chilapa las madres buscan a sus hijos, también hay colectivos en Iguala y Chilpancingo.