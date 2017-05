Ssa se mantiene atenta ante fiebre amarilla en AL

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Salud se mantiene atenta ante la posible presencia de la fiebre amarilla en países de América Latina, y que se transmite por el mosquito que contagia, entre otros, al zika.



Al participar en la Primera Cumbre de Salud Pública, el secretario de Salud (Ssa), José Narro, explicó que se han presentado brotes de fiebre amarilla en países como Brasil, Bolivia y Venezuela, pero que desde 1923 no hay registro de un caso urbano en México por esta enfermedad, la cual es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del chinkungunya, zika y dengue.



“Hay muchos otros desafíos en materia de salud, las enfermedades transmisibles por vector como el zika, chikungunya y la amenaza de fiebre amarilla, porque es el mismo mosco. Desde 1923 no tenemos fiebre amarilla urbana, hay brotes no urbanos en países como Brasil, Bolivia, Venezuela, hay que atender esos riesgos, hacer mejor uso de los recursos”, dijo.



Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa, aseguró que hasta el momento no ha llegado ningún caso de fiebre amarilla al país, sin embargo pidió estar muy atento a cualquier sintomatología que se presente.



Mikel Arriola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló en el mismo encuentro se explicó que para 2050 el bono demográfico se terminará, puesto que se estima que 32% de la población será mayor de 50 años, además de que el estilo de vida se ha modificado al incrementarse la población urbana, lo cual ha generado un cambio en la mortalidad y morbilidad.



Destacó que desde 1970 no ha dejado de crecer la obesidad y el sobrepeso para llegar a 71% de la población con este problema.