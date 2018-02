Capturan a gato montés en primaria de BCS

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Un gato montés sorprendió a cientos de estudiantes y maestros de una escuela primaria de Ciudad Constitución, en el municipio de Comondú en Baja California Sur, cuando se le vio paseando por las instalaciones.



Los hechos ocurrieron la mañana del jueves en la escuela “Pablo L. Martínez”. El animal corría de un lado a otro de la escuela y maestros y padres de familia resguardaron a los menores en los salones, mientras buscaban la manera de atraparlo.



La dirección de Protección Civil confirmó que el animal fue capturado por elementos de la Policía municipal y bomberos, quienes posteriormente lo liberaron.



Aunque el gato montés se localiza en zonas desérticas, es común verlos en matorrales y se ha ubicado a la especie en el territorio sudpeninsular, no había ocurrido que irrumpiera en la zona urbana.



El titular de Protección Civil, Francisco Mosqueda, confirmó el hecho y señaló que en 30 años viviendo en la zona no se había presentado un caso como el del jueves.



Los hechos fueron captados en video y viralizado en redes sociales , donde genera controversia, toda vez que se observa al animal arrastrado con una cuerda. En la grabación se escuchan algunos comentarios de padres de familia que refieren que lo estarían lastimando.



Usuarios de redes criticaron que no se haya tenido más cuidado al momento de atraparlo; no obstante, otros más indicaron la peligrosidad y la falta de protocolos ante lo inusual del caso.