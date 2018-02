Comentario sobre los "prietos de Morena" mete en aprietos a Ochoa Reza

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se metió en aprietos tras comentar que los “prietos de Morena que ya no aprietan”, al referirse a los priístas que han saltado a Morena. Más tarde, tuvo que borrar el tuit donde compartió el video y posteriormente ofrecer disculpas en otro mensaje.



“A los prietos de #Morena les vamos a demostrar que son prietos pero ya no aprietan”, escribió en redes sociales el dirigente priísta acompañado de un video de un evento en Tabasco donde critica a los priístas que han renunciado para sumarse al partido de Andrés Manuel López Obrador.



Pero este mensaje fue borrado más tarde y sustituido por otro matizando el comentario:



“El día de hoy en Tabasco me referí a los PRIistas (sic) que se han pasado a Morena como PRIetos (sic). Mi comentario jamás fue refererido a las personas que tienen mi mismo color de piel, del cual me siento muy orgulloso. Ofrezco una sincera disculpa. Esta campaña será de propuestas y unidad”, rectificó Ochoa Reza.



El pasado ocho de febrero, el aspirante independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, sugirió llamar “prieta” Morena justamente por la inclusión de ex priístas.



En México, las palabras prieto o prieta se utilizan en ocasiones de forma despectiva para referirse a las personas de piel morena.



Va a Consejo Estatal en Tabasco



Ochoa Reza llegó alrededor de las 10 de la mañana de este sábado a Tabasco en un avión Learjet 45 procedente de Toluca, y fue trasladado en una helicóptero al poblado C-32 del municipio de Huimanguillo, donde se celebró la sesión del Consejo Político Estatal del Tricolor.



Luego de tomarle la protesta a la diputada federal, Georgina Trujillo Zentella como abanderada del tricolor, el ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que en esta entidad ganarán la gubernatura, al mismo tiempo que recriminó a los que se han ido del partido.



“Nos reunimos hoy en Tabasco también para reafirmar nuestro compromiso y apoyo a un gran mexicano que está recorriendo el país y que hace poco estuvo aquí en Tabasco con ustedes”, dijo.



El líder de los priístas aprovechó para destacar que el candidato a la presidencia de la Coalición “Todos por México” del PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade es un hombre preparado, con 20 años de experiencia, que ha demostrado un profundo amor a México y un compromiso con Tabasco.



“Y con Gina Trujillo y José Antonio Meade, tenemos rumbo de futuro. Y aquí, desde Tabasco, invitamos a todo México a votar con emoción, con convicción, por Gina Trujillo y por José Antonio Meade”, apuntó.



En entrevista aseguró que José Antonio Meade termina la precampaña con un empate técnico con el abanderado de la Coalición “Juntos Haremos Historia” de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador.



“Las encuestas muestran que vamos en empate técnico entre José Antonio Meade y López, y seguiremos avanzando a lo largo de la campaña, como lo hemos hecho en la precampaña, con el candidato con mejor propuesta, con el candidato José Antonio Meade con la mejor preparación y con las mejores ideas para sacar a México adelante”, aseguró.