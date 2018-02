Finge secuestro para escapar de deudas en Guanajuato

GUANAJUATO(El Universal)

Un joven fingió haber sido víctima de un secuestro al encontrarse agobiado por las deudas.



La desaparición de Rafael, de 26 años, movilizó a su familia, a los agentes de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y a las corporaciones policiales, quienes colocaron anuncios en las redes sociales en los que pedían ayuda para su localización.



Los letreros indicaban que Rafael Cardoso Velázquez desapareció el 30 de enero y que reside y trabaja en la ciudad de León.



Pero el estudiante, originario de Acámbaro, creó una historia en torno a la situación falsa que pretendió hacer creer a los demás.



De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el joven afirmó que la noche del jueves sus captores lo liberaron. Dijo que estando maniatado y amordazado lo lanzaron desde un vehículo en marcha en el municipio de Silao.



El Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, señaló que en la investigación se descartó una situación de secuestro o lesiones pues Rafael planteó a los agentes policíacos que había estado secuestrado y maniatado, empero se evidenció que no tenía ningún tipo de lesiones.



Más tarde, en entrevista con agentes del Ministerio Público, Rafael confesó que no había sido secuestrado y aceptó haber estado aislado para que sus familiares no se enteraran de las deudas que tiene.



"Su ausencia y distanciamiento con su familia fue porque no querían que supieran donde se iba a encontrar", agregó.