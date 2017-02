Desmiente Cancillería supuesto mensaje de Carlos Sada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La #SRE desmiente un mensaje evidentemente falso que circula en redes y que se atribuye al Subsecretario @CarlosMSada. pic.twitter.com/s3ePRBFaYM — SRE México (@SRE_mx) 11 de febrero de 2017

La #SRE no limita los derechos de libre manifestación y respeta toda expresión de sus colaboradores y de la población en general. — SRE México (@SRE_mx) 11 de febrero de 2017

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desmintió un mensaje en el que se asegura que el canciller Luis Videgaray prohibió a los empleados de la dependencia acudir a la marcha del próximo domingo en la Ciudad de México.El mensaje que comenzó a circular en redes sociales fue atribuido al subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Sada."La #SRE desmiente un mensaje evidentemente falso que circula en redes y que se atribuye al Subsecretario @CarlosMSada", difundió la Cancillería a través de su cuenta de Twitter.En otro mensaje escrito en la misma red social, añadió que la dependencia no limita los derechos de libre manifestación."La #SRE no limita los derechos de libre manifestación y respeta la libre expresión de sus colaboradores y de la población en general", indicó.A través de redes sociales circuló una carta que aparentemente Carlos Sada dirige a amigos y familiares. En ésta advierte que luego de una reunión con el secretario Videgaray se pidió no asistir a la marcha del domingo próximo, para evitar represalias de parte de Estados Unidos.