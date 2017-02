Encuesta: 54% cree que México pagará el muro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En esta ocasión, la encuesta nacional EL UNIVERSAL / Buendía & Laredo preguntó sobre diversos temas vinculados a la relación de México con Estados Unidos.En noviembre del año pasado, pocos días después del triunfo de Donald Trump en la elección de la Unión Americana, 76% de los mexicanos tenían una mala/muy mala opinión del presidente-electo.Aproximadamente tres semanas después de la toma de posesión, el porcentaje con una opinión negativa del magnate aumentó a 86%. Únicamente dos de cada 100 mexicanos tienen una opinión favorable del empresario estadounidense (-3 puntos respecto al mes de noviembre), y 12% tiene un criterio neutral o no lo conocen.En cuanto a la cancelación de la visita a Estados Unidos del presidente Enrique Peña Nieto , 64% dice estar muy/algo de acuerdo con la decisión, mientras que 20% afirma estar en desacuerdo.En el contexto de las negociaciones con Donald Trump y el llamado a la unidad, preguntamos cuál debería ser la postura de los partidos de oposición con el Presidente. Para 55% de los entrevistados, los partidos de oposición deben apoyar al gobierno de Peña Nieto y 36% dice que éstos deberán condicionar su respaldo.Es interesante señalar que prácticamente no hay diferencias entre priístas, simpatizantes de la oposición y los independientes. Una posible conclusión es que al hablar de temas de nacionalismo el partidismo pasa a segundo grado.Opinión sobre acciones. De todas las acciones y declaraciones del presidente de Estados Unidos, la más recordada (de forma espontánea), por 44% de los mexicanos es el muro fronterizo. En segundo lugar aparece “la deportación de mexicanos” (11%); “castigar a los inmigrantes” (7%); “irrespetuoso con México” (7%); “racismo/discriminación” (6%).Como se observa en la pregunta anterior, el gran tema de la relación México-Estados Unidos es el muro fronterizo. Para seis de cada 10 entrevistados, dicho muro sí será construido; 34% cree que no se va a construir y 6% no sabe.La siguiente pregunta es respecto al financiamiento del muro. Entre aquellas personas que dicen que la obra se va a llevar a cabo, 54% dice que México lo va a pagar contra 40% que dice que lo pagará Estados Unidos.Para el otro grupo poblacional (“No se va a construir” 34%), el financiamiento del hipotético muro provendría de la Unión Americana (63%) y de México (28%).El otro gran tema de la relación México-Estados Unidos es el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se preguntó si México debería seguir o salirse del acuerdo comercial. 61% está a favor de que sigamos en el TLCAN (+9 respecto a junio de 2016) y 31% a favor de que nos salgamos (-2).En cuanto a una hipotética diversificación de socios comerciales por la capitulación del TLCAN. 28% dice que México debería tener una relación más cercana con China; 17%, con Japón; 12%, con Alemania, y 6%, con Argentina y con Chile. Si juntamos a los países, el continente preferido sería Asia, con 47%; Europa, con 23%, y América Latina, con 12%.