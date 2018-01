Buscan juicio político contra el ex gobernador Roberto Sandoval

TEPIC, Nayarit(SUN)

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, podría enfrentar un juicio político si el congreso local aprueba en el pleno el acuerdo legislativo emitido este miércoles por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.



Además del ex mandatario, los diputados buscan llevar a juicio político a dos ex integrantes del gabinete de Sandoval Castañeda y a cuatro integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Nayarit.



Tras analizar dos denuncias en las que el ex mandatario es señalado como presunto responsable del desvío de al menos 2 mil 700 millones de pesos y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho, la Comisión decidió aprobar el acuerdo para presentarlo ante el plano del Congreso.



Durante la exposición de motivos, Javier Mercado, diputado presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señaló que el juicio político no es para quitar el mal llamado fuero, sino para sancionar administrativamente con destitución o inhabilitación del cargo.



Dijo, además, que en la legislatura pasada, cuando también fue diputado, presentó con la ex legisladora Sofía Bautista una iniciativa para quitar el fuero a los servidores públicos y ésta fue aprobada, por lo que en Nayarit ya no hay fuero.



"Cualquier ciudadano puede denunciar o puede demandar juicio político a aquellos ex servidores públicos que hayan culminado su mandato hasta un año posterior; ya si pasó el año y quieren demandar juicio político ya no es procedente", afirmó.