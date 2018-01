Señalan que ex policía que mató a esposa e hijas podría haber practicado canibalismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un ex policía federal que mató a su esposa y a sus dos hijas de cinco y dos años y luego le prendió fuego a la vivienda en la que residían ubicada en la unidad habitacional Los Héroes, sección Bosques, podría haber practicado canibalismo.El periodista Paco Zea dio a conocer en su noticiero que -al parecer- el hombre empezó a ingerir partes de las extremidades de sus hijas.Aclaró que no se busca el lado sensacionalista de la noticia, sino hacer un análisis de la antropofagia o el mal llamado canibalismo y qué fue lo que ocurrió con el ex policía.De acuerdo con los reportes policiales, la noche del domingo 31 de diciembre vecinos del lugar solicitaron la presencia de la policía porque en el interior de una casa localizada en la cuarta cerrada de Bosques de los Cipreses el padre de familia estaba muy alterado.Cuando arribaron los miembros de la corporación, José “N”, de 30 años de edad, le prendió fuego al inmueble, por lo que los policías solicitaron la presencia de los bomberos.Después de que el incendio fue controlado, los oficiales ingresaron a la casa y encontraron en una recámara los cuerpos calcinados de su esposa de 33 años y de sus dos hijas de cinco y dos años.José, aparentemente bajo los influjos de alguna droga, confesó que el 31 de diciembre asfixió y apuñaló a las integrantes de su familia y para evitar que el olor de sus cuerpos en descomposición se propagara los roció de cal e incendió la vivienda.El ex policía federal fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público por el triple homicidio.