INE multa con 36.9 mdp a partidos por ocultar pagos en 2012

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso hoy 36.9 millones de pesos en multas a 7 partidos por supuesto ocultamiento de pagos a representantes de casilla en 2012, a través de una "trama financiera" de dispersión de recursos vía tarjetas bancarias con recursos de una empresa fantasma.



A partir de una denuncia del Partido Acción Nacional (PAN) por 2 tarjetas relacionadas con el caso Monex el INE –antes IFE- se detectó que presuntamente no sólo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino otros 6 partidos habrían usado mecanismos para dispersar pagos a sus representantes, a razón de 2 mil pesos cada uno, con recursos por 18.4 millones de pesos depositados por la empresa Logística Estratégica Asismex, SA de CV.



Hoy miércoles, al abordarse el caso en sesión del INE, el representante del PAN, Eduardo Aguilar, acusó que en 2012 sospechó que se intentó comprar a sus representantes y ahora ya se sabe cómo.



Los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Camerino Márquez, Juan Miguel Castro Rendón, de Movimiento Ciudadano y Marco Alberto Macías, de Nueva Alianza, expresaron que nunca han usado la dispersión de pagos vía tarjetas para pagar a sus representantes, por lo que en este asunto hay "más de fondo" y los dos primeros dejaron entrever que otro partido habría dado dinero a sus representantes.



Los consejeros evidenciaron que durante 4 años Bancomer se negó aportar datos a la investigación del INE, pese a que constitucionalmente no existe secreto financiero, fiduciario y fiscal para asuntos relacionados con fiscalización electoral que realiza el INE.



Por eso, los consejeros aprobaron el inicio de un procedimiento ordinario sancionador en contra de Bancomer por negarse a aportar durante años los datos solicitados, mismos que dio hasta el 1 de diciembre de 2017.



En el debate, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que los partidos reciben recursos públicos generosos por lo que no deben recurrir al juego o financiamiento sucio.



"Es inaceptable que se urdan tramas de financiamiento paralelo", pues eso vuelve a la política en un juego sucio e indigno y abre la puerta a la dependencia de partidos y gobiernos a los intereses particulares de quienes proveen esos recursos, destacó.



Aseguró que al resolver este caso el INE no tiene el propósito de "hundir a nadie ni sancionar a los partidos sino recuperar la dignidad de la política".



Sobre la tardanza en resolver, casi 5 años después, en que prescribirá el caso, la consejera Claudia Zavala indicó que hubo "argucias de retraso procesal fueron las que nos condujeron a este momento, la historia no termina, tenemos algunas vistas, hay responsables".



Además de las multas, el caso tendrá impacto en los gastos no reportados por los partidos en 2012.



Así, expuso la consejera Adriana Favela, el entonces candidato presidencial de Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, incrementaría el monto de su rebase de tope de gastos de campaña presidencial de ese año, a 79 millones 415 mil pesos, casi 1.4 millones de pesos más, de lo determinado como cifra final en septiembre de 2017.



La trama financiera



El consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, explicó que este caso detonó por denuncia del PAN primero por 2 y luego otras 16 tarjetas.



En 10 no hubo problema, pero se halló que 8 tarjetas de Bancomer fueron parte de un contrato con la empresa Logística Estratégica Asismex, SA de CV, que de octubre de 2011 y julio de 2012 –coincidente con la elección-- recibió depósitos en tres cuentas de Bancomer por mil 194 millones de pesos.



Un mes antes de la elección esa empresa recibió de 7 aportantes 123 millones de pesos, pero esos aportantes negaron relación o no fueron encontrados y "de ninguno de esos movimientos hubo facturas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y tampoco se ubicó a Asismex en el domicilio ante el SAT, una empresa que se esfumaba, que no se localizaba pero que en meses fluyeron mil 400 millones de pesos".



Casi 5 años después, hace 40 días, dijo el consejero, Bancomer entregó al INE un disco con las personas beneficiarias, entre ellas estaban las relacionadas con la investigación y al realizar un cruce de datos con el registro de representantes de los partidos en 2012, se detectaron 7 mil 311 casos únicos.



A esas 7 mil 311 personas se les depositaron 18 millones 441 mil pesos y 5 mil 613 eran representantes del PRI, los del Partido Verde Ecologista (PVEM) recibieron 15 millones 152 mil pesos; mil 26 eran representantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, mismos que recibieron pagos por 2 millones 58 mil pesos.



Según expuso, 369 representantes del PAN tuvieron depósitos por 742 mil pesos y 243 representantes de Nueva Alianza recibieron depósitos por 489 mil pesos.