Ella es Lupita, la niña a la que le costó la vida no avisar que quería ir al baño

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Casi un año después de su asesinato, familiares y activistas dieron a conocer el rostro de la "niña de las calcetitas rojas", Lupita, quien nació el 16 de enero de 2013 y fue asesinada presuntamente por su madre y padrastro. En la fotografía, tomada unos meses antes de su asesinato, la niña luce sonriente y estaba por vivir su último Día de Reyes.



Al medio día de este miércoles, dos tías de la menor ofrecieron una conferencia de prensa donde dieron a conocer más detalles sobre la niña cuyo cuerpo fue encontrado el 18 de marzo, semidesnudo en un terreno baldío, en la avenida Bordo de Xochiaca y Virgen del Camino, en el estado de México.



Luz María y Marina Medina, hermanas de Yadira, quien enfrenta actualmente un proceso por el asesinato de Lupita, contaron que su hermana no era cercana a ellas y que casi no veían a su sobrina. Marina dijo que tenía mucho tiempo sin tener contacto con ellas y que a Lupita no la había visto desde que tenía tres años de edad.



Luz María señala que la última vez que las vio, la niña tenía una quemadura en la cintura. Y que ella fue quien dirigió a la activista Frida Guerrera, quien ha investigado el caso, al lugar donde vivían Yadira y su pareja, Pablo, quien también fue vinculado a proceso por el asesinato de Lupita.



En conferencia de prensa, se mostraron fotografías de la menor de cinco años, quien nació el 16 de enero de 2013 con una partera, y a quien nunca registraron.



La activista Frida Guerrera detalló que desde que la menor nació “andaba de un lado a otro” con una familia y con otra, de momentos incluso su abuela “quería rescatarla”, al igual que su tía. Dijo que incluso un día antes de que el cuerpo de la menor fuera encontrado, la madre del padrasto de Lupita acudió al DIF para denunciar al abuso contra la menor.



“La madre de este hombre fue al DIF para hacer saber lo que estaba pasando con la niña, que la habían golpeado muy fuerte el 17 de marzo, y pues el DIF no fue y es que el 18 de marzo la niña fue encontrada, semidesnuda, calcetas rojas, una sudadera verde, y una cobija de ositos”, precisó.



La activista detalló también que la niña vivía en una vencidad, y que incluso, meses antes de su asesinato, entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, ella vivió con otra familia, donde pasó su último Día de Reyes. En ese lugar, le tomaron la fotografía que esta mañana presentaron a los medios de comunicación, con la que finalmente le dieron rostro a la niña de las “calcetitas rojas”, y donde Lupita luce peinada, sonriente y viste una sudadera rosa con negro.



Ahora, dice Guerrera, El tema de la situación legal de la niña era difícil porque no estaba registrada. Nació con una partera, nadie era responsable legalmente de la menor.



Sobre Yadira, la madre de la menor, la activista detalló que se trata “desgraciadamente de un caso, como muchos que hay en este País, una chica con problemas de adicciones y que lo que menos, pareciera, en ese momento le importaba era la pequeña”.



Luz María, tía de Lupita, pide justicia, pues dice que aunque Yadira es su hermana, ella “tiene que pagar”. Señala que Yadira le aseguraba, siempre que preguntaba por la menor, la niña estaba bien.



Por su parte Marina, la otra tía de la menor, explicó que ella no tenía contacto con su hermana, pues crecieron separadas, y que ella dejó de ver a su sobrina cuando tenía tres años.



Narró que ella se enteró de la muerte de la menor luego del segundo retrato que le hicieron. “La conocí cuando tenía dos años. Yo a ellas no las veía mucho”, agregó.



Marina señala que luego de darse cuenta de que la menor que había sido encontrada y que no había sido identificada fue al palacio municipal de Nezahualcóyotl a preguntar sobre el caso. Ahí, dijo, se portaron un poco groseros, porque le cuestionaron por qué no había acudido antes.



La abogada Daniela Meléndez, una de las defensoras que acompañan el caso, explicó que desde el 26 de diciembre han pedido que se les otorgué la calidad de ofendidas a las tías de la menor ante la Fiscalía Especializada de Feminicidios en el Estado de México. “No los han negado, nos han puesto diferentes pretextos”. Detalló que les han dicho que ellos no pueden otorgarles esa calidad o que las mujeres irán a hablar con la impudata, Yadira, para decirle aspectos de la carpeta.



Destacó que han presentado pruebas idóneas para comprobar que es familiar y se le otorguen las prorrogativas de ley, con el objetivo de que “las ofendidas puedan buscar la búsqueda de la verdad y la justicia”.



“Es por eso que le solicitamos al fiscal general Alejandro Jaime Gómez, que se le reconozca la personalidad a sus familiares y poderles inscribir en la Comisión Ejecutiva de Víctimas para que reciban los derechos que la Ley prevé”.



Ambas tías de Lupita coinciden que aunque Yadira es su hermana, debe pagar por el crimen contra Lupita.



“Soy madre, no me gustaría que a mi hija le pasara lo mismo. Porque soy mujer, y tengo más sobrinas, y no me gustaría que sufrieran lo que ella sufrió”, dijo Luz María en conferencia.



Mientras Marina agregó: “Es mi sobrina. Yo sé que es duro, está siendo muy duro para mí, a pesar de que no conviví con mi hermana mucho tiempo, es mi hermana, pero tiene que pagar, ella y él. Es lo único que quiero, que las autoridades hagan su trabajo”.