Califica AMLO como campaña sucia la pinta de bardas en Venezuela

Como campaña sucia calificó el precandidato presidencial por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional las bardas que aparecieron supuestamente apoyándolo en Venezuela.“Ya llevan tiempo con esta campaña negra de desprestigio buscando meter miedo a los mexicanos, haciendo creer que si ganamos México va a ser como Venezuela”, dijo Andrés Manuel López Obrador.En un video publicado en YouTube calificó a los publicistas que aparentemente están orquestando esa campaña como “mediocres” y “nada creativos”.Acusó que en el 2006 les funcionó y que, sin embargo, perdieron la elección, y que debido a eso tuvieron que robarse la elección.La dirigencia nacional de Morena acusó que la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador rebasó fronteras.Esto, luego de que medios de Venezuela reportaran la aparición de pintas en bardas de ciudades venezolanas a favor del precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT).Según se ha difundido en sitios de Internet de Venezuela, las pintas están firmadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y tienen el lema: “Alerta que camina, López Obrador es Revolución Mexicana”.Al respecto, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que está informadas sobre las bardas que -dijo- es parte de una campaña sucia que “ha rebasado fronteras” y acusó a opositores mexicanos del PRI de estar detrás de esa estrategia para vincular a López Obrador con el gobierno venezolano.“La están pintando nuestros opositores mexicanos, es parte de la estrategia de nuestros opositores, son muy básicos estos personajes. Es fácil para el PRI decirle a su embajada de allá (de Venezuela) encárgate, contrata a unos monitos para que pinten unas cuántas bardas, pues no me cabe la menor duda. Es la misma campaña, el PAN y el PRI han hecho la misma campaña contra Andrés Manuel López Obrador”, indicó.Afirmó que López Obrador no conoce Venezuela, ni tiene vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.