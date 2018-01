EU recomienda a sus ciudadanos no viajar a cinco estados de México

(SUN)

El gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a los estados mexicanos de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.



Además, clasificó a México en el nivel dos de sus alertas de viajes, que considera aumentar la precaución.



Estados Unidos advirtió sobre el aumento de la delincuencia en el País y destacó que algunas áreas tienen mayor riesgo.



Refirió que delitos violentos, como homicidio, secuestro y robo de automóviles están muy extendidos.



El gobierno de Estados Unidos cambió la manera de clasificar sus alertas de viaje. Ya no serán alertas sino "Información para Viajeros".



Al mismo tiempo, clasificó a los países en grupos del 1 al 4.



En la categoría 1 se puede viajar de manera normal con las precauciones necesarias. En la 4 se pide no viajar.



México se encuentra en categoría 2, en la que se recomienda viajar pero con más precaucione de las necesarias.



Sin embargo, entidades como Guerrero y Tamaulipas están en categoría 4 en donde se pide no viajar.



Michoacán está en categoría 4 salvo los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas.



A Sinaloa también se pide no viajar salvo los municipios de Mazatlán (zona dorada y centro histórico), Los Mochis y Topolabampo. En el caso de Colima solamente se puede viajar a Manzanillo y en el caso de Nayarit se pide no viajar a San Blas ni a Tepic.