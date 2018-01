"Podrías poner casa a 14 familias": El costoso reloj de Borge

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El reloj de de carbón y oro rosado que porta Roberto Borge tiene un precio de casi cinco millones de pesos. Esto es lo que podrías comprar con lo que cuesta este reloj ? https://t.co/QZo6uQpzTz — El Universal (@El_Universal_Mx) 10 de enero de 2018

Pasa Borge de máximos lujos a la miseria en prisión (Fotos) |

Triste contraste entre un reloj de casi 5 millones y un uniforme de la cárcel https://t.co/UOKImWaZNR pic.twitter.com/av99mRT5S3 — LA OT?A OPINIÓN (@LaOtra_Opinion) 10 de enero de 2018

En su columna “Historias de Reportero”, Carlos Loret de Mola dio a conocer una imagen del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, en Miami. En la foto, el ex mandatario porta un reloj valuado en más de 200 mil dólares.Se trata de un Richard Mille de carbón y oro rosado, edición especial Lotus.Según el periodista, el accesorio tiene un precio de 250 mil dólares, lo que corresponde a casi cinco millones de pesos.Esto es lo que podrías comprar con lo que cuesta este reloj:El nuevo teléfono de Apple tiene un precio de 23 mil 499 pesos, con lo que vale el reloj de Borge, puedes adquirir hasta 212 smarphones de esta marca.Con 5 millones de pesos puedes adquirir un millón de boletos de 5 pesos del Metro. Suponiendo que viajes los 365 días del año en este transporte, te alcanzaría para cubrir los gastos de ida y vuelta durante mil 369 años.Tomando en cuenta que el boleto del cine cuesta en promedio 65 pesos, podrías ver 76 mil 923 películas.Con los mismos millones alcanza para comprar 22 boletos categoría 1 de la final de la Copa del Mundo en Rusia. Cada boleto, de acuerdo con los precios del portal oficial de Fifa, tiene un costo de 66 mil rublos, es decir, 222 mil 816 pesos mexicanos.Con cinco millones de pesos también se pueden comprar 14 casas de interés social en Zumpango, estado de México. Cada vivienda, Nuevos Paseos de San Juan, desarrollado por Casas Geo, tiene un costo de 335 mil 772 pesos, de acuerdo con su sitio web.Por último, para poder comprar un reloj como el del ex gobernador de Quintana Roo, un trabajador que gana el salario mínimo ($88.36) tendría que trabajar todos los días durante 155 años.