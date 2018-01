No se tipifica acoso sexual en 11 estados: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La atención eficiente al acoso y hostigamiento sexual que sufren las mujeres en el ámbito laboral debe pasar por la armonización de los códigos penales en el País, afirmó la directora del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, Elsa Conde.



Explicó que del monitoreo realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se observa que no se tipifica el acoso sexual en 11 estados: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Tabasco, Yucatán y Zacatecas; el resto de las entidades, 21, sí.



La Federación y 29 entidades tipifican el hostigamiento, lo que no sucede en Campeche, ni CDMX, ni Querétaro. Conde afirmó que las penas por estas conductas oscilan entre los seis meses a siete años de prisión y varían en cada lugar.



Comentó que el problema es una conducta que se manifiesta en el ámbito escolar y laboral, en los que existen relaciones jerárquicas o de poder abusivas o discriminatorias; aunque, subrayó, pueden afectar a cualquier persona.



La mayoría de los casos, refirió la funcionaria, se presentan cuando existe una posición jerárquicamente inferior, pero 60% de las mujeres que trabajan en una dependencia pública desconocen los mecanismos que tiene que usar la dependencia para interponer la denuncia.



"Un problema que estamos viendo, que es justamente el de los diagnósticos, es que 60% de las personas que trabajan en la administración pública federal no tiene conocimiento claro de cuáles son los mecanismos que debe usar la dependencia para hacer la denuncia", lamentó Conde.



ONU insta a México a tener protocolos. Recordó que en su informe de 2012, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la ONU instó a México a fomentar la implementación efectiva del protocolo para la intervención en casos de hostigamiento sexual en la administración pública y adoptar medidas semejantes para su prevención en el sector privado.