Niega TSJ aprehensión contra Beltrones

Chihuahua, Chihuahua(AGENCIA REFORMA )

Julio César Jiménez Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), negó de forma rotunda que existan órdenes de aprehensión en contra del ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, según una nota publicada en el portal La Opción de Chihuahua.



De acuerdo con el medio de comunicación, las declaraciones surgieron al trascender sobre la petición de la Fiscalía General del Estado al Poder Judicial las órdenes de aprehensión en contra de ex gobernador de Sonora.



La Opción de Chihuahua publica que en entrevista, el magistrado Jiménez Castro expresó que por parte de la Fiscalía de Chihuahua no se ha recibido ninguna carpeta de investigación en relación al caso ni solicitud alguna.



"Absolutamente nada, nosotros no tenemos ni hemos recibido ninguna carpeta de investigación, ni ninguna solicitud de parte de la Fiscalía General del Estado, donde se nos pida que dictemos alguna orden de aprehensión en contra de el señor Beltrones.



"De momento, hasta ahorita y a la fecha de hoy, no ha sido remitida por parte de la FGE ninguna solicitud para que alguno de los jueces que laboran en el Poder Judicial dicten alguna orden de aprehensión en contra del señor Beltrones", publicó el medio de comunicación chihuahuense.



CONCEDEN AMPARO A BELTRONES CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN



CIUDAD DE MÉXICO.-Una juez federal suspendió cualquier orden de aprehensión, comparecencia y citatorio girado contra Manlio Fabio Beltrones por el caso de los presuntos desvíos a las campañas del PRI en Chihuahua, con la excepción de acusaciones por delitos graves o con prisión preventiva oficiosa.



Al mismo tiempo, en caso de tener en curso una investigación contra el ex dirigente nacional del PRI, ordenó también a la Fiscalía de Chihuahua abstenerse de pedir la captura o judicializar el caso, sin impedir la continuación de la indagatoria.



María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional al sonorense para no ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se defina si le otorgan la suspensión definitiva, lo que podría suceder el próximo lunes.



"Se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que no se le prive de su libertad personal, con motivo de la orden de detención y se ejecución reclamadas; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva.