Fiscalía da plazo a Duarte para reclamar objetos asegurados en Córdoba

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Fiscalía General del Estado de Veracruz dio un plazo de 90 días al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa o a cualquiera de sus familiares a reclamar los objetos que fueron localizados en febrero pasado en una bodega del municipio de Córdoba.



En la Gaceta Oficial del Estado, se publicó el acuerdo ministerial UIPJ-I/DXIV/7°/831/2017, donde se incluyó la lista completa de bienes encontrados en esa bodega, entre ellos los famosos diarios personales de la ex primera dama, Karime Macías de Duarte.



La notificacion va dirigida a Jorge Rafael Moreno Fierro, presunto dueño de esa bodega y a aquellos que aseguren que los objetos son de su propiedad; quienes de no acreditar la legal procedencia, entonces los bienes pasarán a manos del Gobierno del Estado.



Se trata de 550 incisos con la descripción de los bienes presuntamente de la familia de Duarte, los cuales en febrero fueron exhibidos públicamente por el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.



Entre la lista aparecen los pergaminos de las bendiciones otorgadas por el Papa Benedicto XVI, más de 400 puros, óleos y dibujos a lápiz, fotografías, litografías, óleos, acuarelas, bolígrafos, recetarios, alcancías, lapiceros.



Así como reconocimientos de diversas organizaciones e instituciones y obsequios de gobiernos extranjeros, sillones, palos de golf.



Además de 2 mil 366 paquetes de útiles escolares, 189 sillas de ruedas, 16 pares de muletas, 136 andaderas, 229 bastones ortopédicos, mil 534 despensas, 640 tabletas electrónicas, 63 bocinas.



En la lista también se observa El documento oficial de inscripción de "El Tajín, ciudadela prehispánica", en la lista del Patrimonio de la Humanidad, emitido el 14 de diciembre de 1992 por la Unesco, una placa metálica con la imagen del Palacio de Bellas Artes dedicada al ex gobernador, y una foto junto a la ex líder nacional del PRI, Beatríz Paredes con la leyenda "No fallarle al pueblo".



Checa aquí la lista de objetos http://187.157.136.23/siga/doc_gaceta.php?id=1070



En febrero de este año, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, informó que su administración aseguró una bodega presuntamente propiedad del ex mandatario Javier Duarte.