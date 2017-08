En Asamblea del PRI, Gobernador de Jalisco propone eliminar fuero

ZAPOPAN, Jalisco(SUN)

En el marco del debate que se desarrolla en la mesa "Visión de Futuro", de la XXII Asamblea Nacional del PRI, el gobernador Aristóteles Sandoval, demandó que este organismo político impulse reformas a fin de eliminar el fuero para los gobernantes del País.



El gobernador de Jalisco enfatizó que el PRI nunca ha sido un partido de élites. Sostuvo que al tricolor se le agotó el tiempo "de las formas a pie juntillas". Afirmó que en el México de hoy quizá sea la forma lo que menos importe.



"Quizá la forma no dañe al fondo. Vivimos un México emergente, transformador en esencia, disruptor por vocación, es momento de romper los cánones y transformarnos desde adentro. Si el PRI quiere ser opción debe ser atractivo, fresco e innovador, no hay lugar para la rigidez.



"Las formas en su momento nos permitieron responder a la necesidad del País: estabilidad, pero ahora el país requiere cuestiones diferentes, requiere modificar el sistema que instalamos para ser uno mejor", puntualizó.



Retó a los priistas a lanzar el mensaje a la sociedad de que el PRI no va a seguir soportando los privilegios que tienen los poderosos y que si tienen la confianza ciudadana para encabezar un cargo de gobierno o de representación popular "debemos ser más humildes, sencillos, eficaces y transparentes y actuar en congruencia al mismo nivel de los ciudadanos".



Reforzó: "si queremos gobiernos horizontales quitemos y eliminemos privilegios, por eso vengo a proponer que se elimine el fuero a los políticos en todo el País para que seamos iguales los ciudadanos y podamos en congruencia mandar un mensaje de que no somos un partido de élites.



"Dejemos las corbatas, dejemos las Suburban, impulsemos los programas austeros y demostremos que tiene responsabilidad actuará igual que el ciudadano común, de la clase trabajadora, que exige cambios, en las formas de gobernar y cambios en la actitud de ejercer el poder".



En su participación en este debate, el gobernador Sandoval advirtió que Lázaro Cárdenas como cofundador del PRM sumó a las filas de este partido a las centrales obreras que darían un espíritu de clase que debe ser referencia.



"El PRI es el partido de la clase media mexicana, es sinónimo de organización popular, es sinónimo de la voz y del clamor del pueblo, de la ciudadanía, el PRI es el partido de la colonia, con el que se identifica el abarrotero, el mecánico, el carpintero y el trabajador en su conjunto", dijo.



Subrayó que por ello, al llegar al poder, los priistas no pueden abandonar la cercanía con la calle "tomándole amor al escritorio y a la oficina". Dijo que en los espacios populares está la fuerza del PRI, donde afirmó está la población que carece de una representación genuina.



Aseveró que un trabajador mexicano nunca va a engrosar las filas de una izquierda que carece de respuestas, que no aterriza en acciones concretas para resolver los problemas de los trabajadores y jefas de hogar que lo último que espera son promesas.



"Que lo que quieren son soluciones: empoderamiento, mejor empleo, mejor salario, certeza laboral, mejor educación para sus hijos, tarifas más bajas y mejor calidad en los servicio. Todo esto es agenda sino del PRI, nadie sino el PRI es capaz de resolverlo y dar respuesta como lo estamos haciendo con muchos gobiernos", indicó.



Sostuvo que hay una izquierda con representación nacional que no ha podido, "porque no ha querido", impulsar agenda de avanzada no de libertades.



Afirmó que quien ha entrado a la discusión de la legalización de marihuana, de la libertad de preferencia y matrimonios igualitarios ha sido el PRI. "A estos temas la autodeterminación izquierda, entiéndase PRD, MC, PT, no se diga Morena, le han tenido miedo", indicó.