Reforma educativa es una realidad, afirma Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, consideró que la reforma educativa ya es un hecho, por lo menos en evaluación del magisterio, pues más de 640 mil maestros han presentado sus exámenes.



"La reforma educativa ya no es una aspiración, es parte de una realidad donde un mayor número de maestros se han venido evaluando y de no acreditar conocimientos han tenido la oportunidad para volverse a capacitar y presentar nuevamente su examen, 640 mil aspirantes", expuso.



Ahora las plazas se concursan mediante mecanismos transparentes y antes no tenían que acreditar sus conocimientos.



Hoy 180 mil maestros han participado en exámenes de evaluación de desempeño que les permiten acreditar conocimientos, una plaza de mayor calidad y más ingresos, destacó.



Por eso esta semana en todo el país y por primera vez se están entregando plazas a normalistas con transparencia, desatacó por su parte el secretario de Educación, Aurelio Nuño.



En la entrega de diplomas a los alumnos de sexto año de primaria provenientes de todas las entidades del país que obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, Peña Nieto expuso a los niños que la reforma educativa sienta las bases para que puedan desarrollarse.



Ahora está en ustedes, les dijo, ponerse metas, actualizarse, y alcanzar los triunfos profesionales que se fijen como meta.



Destacó la pluralidad y diversidad étnica evidente en los alumnos que destacaron en las Olimpiadas y a los que entregó reconocimientos: 32 alumnos de cada entidad, además de diploma al primer lugar nacional de escuelas indígenas y al primer lugar nacional de Centros Comunitarios del Consejo nacional de Fomento Educativo (Conafe).



Son dignos representantes del México de hoy –les dijo- y "se están preparando para asumir las riendas de distintas responsabilidades" del sector público o privado del país, pueden llegar a ser médicos, profesionistas, gobernador o gobernadora o "entre ustedes puede estar el presidente de México en el futuro".