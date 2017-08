Las empresas del narco ligado a Rafa Márquez y Julión Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó al futbolista michoacano, Rafael Márquez, y al cantante grupero Julión Álvarez con la organización del presunto narcotraficante, Raúl Flores Hernández, vinculada a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.



Ambos, denunció la OFAC, por sus siglas en inglés, fungen como testaferros de Flores Hernández y mantenían bienes en su nombre.



La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró este miércoles diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su grupo criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara.



El Universal hace un recuento de las 42 empresas de diversos ramos, como deportes y recreación; salud y rehabilitación; restaurantes y bares; hospitalidad y turismo; así como de juegos de azar y producción de música.



Entre éstas destacan el club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.



La mayoría de las entidades están registradas en Jalisco, sin embargo, dos están Sinaloa. También hay sucursales en varios otros estados de la República como Michoacán y Coahuila.



A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. A Y S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.), Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 22839 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 18740 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



CAMELIAS BAR, S.A. DE C.V. (a.k.a. CAMELIAS BAR; a.k.a. LA CAMELIA RESTAURANTE & CANTINA; a.k.a. RESTAURANTE BAR LA CAMELIA; a.k.a. "LA CAMELIA"), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Lazaro Cardenas 2729 y Arboledas, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Mariano Otero 1499, Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 26075 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42993 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. CLUB DEPORTIVO AUTLAN; a.k.a. CLUB DEPORTIVO MORUMBI; a.k.a. CLUB DEPORTIVO MORUMBI, A.C.; a.k.a. GUERREROS DE AUTLAN; a.k.a. PROMOTORA CULTURAL Y DEPORTIVA MORUMBI; a.k.a. "MORUMBI"), Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Del Bajio S/N, Col. El Bajio, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 4123 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 58593 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA YESSI, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 43753 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 9, Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco 44600, Mexico; R.F.C. CLU140217RX4 (Mexico); Folio Mercantil No. 79775 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



CONSORCIO NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL (a.k.a. CONSORCIO NUJOMA, S.C.), Torreon, Coahuila, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Juan Salvador Agraz 1179-13, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco 44190, Mexico; R.F.C. CNU130416UJ3 (Mexico); Folio Mercantil No. 28153 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Vidrio 2335-138, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44160, Mexico; R.F.C. CRI130109KL8 (Mexico); Folio Mercantil No. 72346 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 10740 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



CORPORATIVO ARZACA, S.C. (a.k.a. CORPORATIVO ARZACA, SOCIEDAD CIVIL), Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 4, Col. Circunvalacion Guevara, Guadalajara, Jalisco 44680, Mexico; R.F.C. CAR130927UU3 (Mexico) [SDNTK].



CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 88504 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Cuitlahuac 435, Depto. 4, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; Juan Sebastian Bach 5187, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 19451 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Nebulosa 2781, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico; Nebulosa. 2781-14, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico; R.F.C. CSO130410P32 (Mexico); Folio Mercantil No. 73550 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. ESC DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ; a.k.a. ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. del Bajio 1134, Col. El Bajio, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Del Bajio 1134, San Juan de Ocotan, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 23461 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. (a.k.a. EVENTOS LA MORA), Zapopan, Jalisco, Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Col. La Calma, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Col. Residencial Loma Bonita, Zapopan, Jalisco 45086, Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Tlaquepaque, Jalisco 45070, Mexico; Folio Mercantil No. 29070 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42946 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION (a.k.a. FLORES DTO), Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico [SDNTK].



FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. CENTRO INFANTIL RM; a.k.a. FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. FUNDACION RAFA MARQUEZ; a.k.a. FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. RAFA MARQUEZ FOUNDATION), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; Popocatepetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonala, Jalisco, Mexico; Lic. Alfonso Garcia Robles 74, Col. Adolfo Lopez Mateos, Zamora, Michoacan, Mexico; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, Jalisco 45680, Mexico; Website www.fundacionrafamarquez.org; R.F.C. FCO0505306V0 (Mexico); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



GRAND CASINO (a.k.a. GRAND CASINO ZAPOPAN), Av. Adolfo Lopez Mateos Sur 4527, Col. La Calma, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico [SDNTK].



GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 72016 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; R.F.C. GDM090907NE0 (Mexico); Folio Mercantil No. 51360 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Fernando de Alba 765-3, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco 44500, Mexico; R.F.C. GEG130219MY1 (Mexico); Folio Mercantil No. 72549 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO COJIM, S.A. DE C.V.), Guadalajara, Jalisco, Mexico; KM 39 700 Carretera Jalostotitlan, San Julian, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico; Carretera Jalostotitlan San Julian KM 39.70, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico; KM 1.5 Carretera San Julian a San Miguel El Alto, San Julian, Jalisco 47140, Mexico; Folio Mercantil No. 79563 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Lopez Mateos Sur 1710-4, Fracc. El Palomar, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco 45643, Mexico; R.F.C. GNA120828LL8 (Mexico); Folio Mercantil No. 69366 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. GRUPO PRODUCSIL, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Paseo de la Arboleda 768-10, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico; R.F.C. GPR140605GC0 (Mexico); Folio Mercantil No. 83061 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, S.A. DE C.V.; a.k.a. PRO SPORT & HEALTH; a.k.a. PROSPORT & HEALTH; a.k.a. PROSPORT&HEALTH), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico; Website www.prosport.mx; R.F.C. GTH1206069J8 (Mexico); Folio Mercantil No. 68188 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO TERAPEUTICO DE VALLARTA, S.A. DE C.V.; a.k.a. PROSPORT & HEALTH), Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico; Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco 48320, Mexico; Folio Mercantil No. 16405 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. INMOVILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V.), Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42969 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V., Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Av. Manuel Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Folio Mercantil No. 19365 (Sinaloa) (Mexico) [SDNTK].



LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. LOLALOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.), Av. Vallarta 1110, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44160, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Website www.lolalolita.com; Folio Mercantil No. 60645 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 52828 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 77704 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. CORTEZ COCINA AUTENTICA; a.k.a. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. "CORTEZ"; a.k.a. "EL CORTEZ"; a.k.a. "RESTAURANT CORTEZ"; a.k.a. "RESTAURANTE CORTEZ"), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Website www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico); Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V., Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, Sinaloa 82000, Mexico; Coras 3644, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; R.F.C. NPR0903058I3 (Mexico); Folio Mercantil No. 18949 (Sinaloa) (Mexico) [SDNTK].



PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. (a.k.a. PROSPORT & HEALTH, S.A. DE C.V.; a.k.a. PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Website www.pshimagen.mx; R.F.C. PAH130925LG0 (Mexico); alt. R.F.C. PAH130925IG0 (Mexico); Folio Mercantil No. 77129 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V. (a.k.a. RESTAURANTE FOLKLOR Y CANTINA), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Manuel J. Clouthier 1614, Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 60417 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Carr. San Julian KM 1.5, San Miguel El Alto, San Julian, Jalisco 47170, Mexico; R.F.C. RLO960524C18 (Mexico); Folio Mercantil No. 12651 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 51560 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 84399 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 82219 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



TICKET BOLETO, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 88198 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].



