Pide EPN a estados invertir más en seguridad

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los gobiernos de las 32 entidades del País a invertir más en garantizar condiciones de seguridad en sus territorios y no esperar las transferencias federales o el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas para atender esta materia.



De gira por esta entidad, donde hizo entregó del Mega Drenaje Pluvial de la ciudad de Campeche (que tuvo una inversión de mil 300 millones de pesos) e inauguró el Teatro Francisco de Paula Toro, destacó que el estado ha revertido diversos escenarios "que no eran críticos", logrando condiciones de seguridad estables y duraderas.



Dijo que Campeche es hoy un referente nacional y enfatizó que la tarea de la seguridad convoca a todos los órdenes de gobierno y no recae sólo en la administración federal.



"No es tarea solamente del gobierno federal, que no la evade, la asume plenamente, pero en esto tenemos que estar trabajando en equipo. Y algo bien importante es que los gobiernos estatales estén resueltos a invertir más en esta asignatura, no esperar a que sólo el gobierno federal les pueda transferir recursos o pueda tener el apoyo que va de forma subsidiaria, tanto en la presencia del Ejército, la Marina o Policía Federal", aseveró.



El Presidente dijo que los estados deben hacer esfuerzos para modernizar sus instituciones de seguridad y confió en que lo hecho en Campeche se replique en otras entidades.



Vocación petrolera. Tras destacar la caída de la producción de hidrocarburos del país, sostuvo que gracias a la reforma energética Campeche no perderá su vocación en la materia pues la producción "volverá a repuntar", lo que permitirá crear más empleos y mayor riqueza económica.



Reconoció que en Campeche se han perdido muchos trabajos por el agotamiento de yacimientos petroleros que llevó a la entidad a diversificar su economía a través del turismo, la agricultura y los servicios.



"Nos pasaron dos cosas que en el pasado no habían ocurrido, no en el pasado reciente: se nos cayó la plataforma petrolera, dejamos de producir como país petrolero, lo que llegamos a producir en los años pico, que fueron 3 millones y medio de barriles diarios, se cayó esa producción.



"Hoy no llegamos ni siquiera a 2 millones de barriles diarios, la producción se cayó y junto con ella, el precio del petróleo también que se fija en el ámbito mundial, en este juego de la oferta y la demanda", dijo.



El mandatario refirió que ante este escenario había dos opciones: que Pemex, como única empresa recurriera, como en la década de los 80, a la deuda para poder producir y expandirse al tener precios altos, pero que no se esperaba que los precios del energético se desplomaran.



Agregó que México optó por abrir su sector energético para dar espacio a que Pemex fuera una empresa más competitiva, gracias a alianzas con el sector privado, que arriesga recursos en la exploración y que al encontrar petróleo y extraerlo gran parte de la renta es para el Estado.



Afirmó que la reforma energética dará una opción de ganar-ganar a los participantes y con ello repuntar la producción en beneficio de entidades como Campeche.



Manejo del agua. Tras inaugurar el Mega Drenaje Pluvial de Campeche, el presidente destacó que uno de los grandes retos para los mexicanos es la buena administración del agua, a fin de garantizar una mejor calidad de vida para la sociedad.



Destacó que la región sur-sureste recibe 75% de la lluvia que se precipita en todo el territorio nacional, lo que representa un reto, pues se deben construir y mantener en operación los sistemas hídricos para que haya abasto de agua en las viviendas.



Hizo notar que, de acuerdo con el Inegi, hasta el momento más de 94% de la población, meta trazada originalmente por su gobierno, tiene abasto de agua potable en sus viviendas.



Dijo que adicionalmente al reto de crear infraestructura para aprovechar el agua de lluvia, otro reto es que esa agua tenga un debido tratamiento, por lo que se han desarrollado obras para potabilizar el agua y reutilizarla, además de que se han creado obras para almacenar el líquido.



"Matar un burro a pellizcos". En su mensaje, el presidente Peña Nieto advirtió que en una gestión de gobierno "el tiempo se va muy rápido", pero cuando un gobierno "se pone las pilas y se decide a hacer lo que se ha propuesto es posible lograr mucho de lo que se propone uno realizar".



Indicó que eso es lo que está logrando el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. Añadió que no son una casualidad las obras que se han edificado en la entidad durante la actual administración local: "Tienen ustedes un gobernador tenaz, perseverante, pero verdaderamente insistente. Podría matar un burro a pellizcos, porque es así de tenaz", dijo.



El gobernador Alejandro Moreno destacó que en los dos años que lleva su administración en obras de infraestructura, de inversión y de gasto de apoyo para programas sociales, el gobierno federal ha destinado a Campeche 17 mil 243 millones de pesos.