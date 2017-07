En México, 40% de la población padece alergias: SSa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En México 40% de la población padece alergias, sobre todo los niños, quienes las manifiestan con estornudos, escurrimiento nasal, dificultad para respirar y ronchas, entre otros síntomas, por lo cual es importante tratarlas para evitar que causen otras complicaciones, indicó la Secretaría de Salud.



Leticia Hernández Nieto, médico del Servicio de Alergia del Hospital Juárez de México, destacó que las personas con problemas crónicos de gripa, principalmente, pueden tener predisposición a una alergia.



Explicó que las alergias son una respuesta anormal y exagerada de las defensas del cuerpo contra cosas que habitualmente no debieran hacer daño o causar molestias y si bien no tienen un patrón de herencia absoluto, hay una predisposición genética denominada atopia familiar.



A lo anterior se agrega la exposición a alérgenos, como polvo, epitelios de los animales y algunas plantas, que pueden llevar a que se presente el proceso alérgico secundario.



La especialista detalló que los síntomas de la alergia dependen del órgano afectado, pueden ser los ojos, la nariz, los bronquios o la piel. Si bien la contaminación y el smog no predisponen a las alergias, sí contribuyen a que se inflamen las vías respiratorias y exacerben los síntomas.



"Las alergias no deben confundirse con un resfriado, toda vez que la alergia es un estado crónico, donde los síntomas se presentan por un tiempo prolongado y son recurrentes; mientras en el resfriado se tienen síntomas que desaparecen por completo", advirtió.



Hernández Nieto señaló que las alergias no se curan, pero con los tratamientos se regulan para llevar al paciente a un control o remisión. "Sin embargo, al tener predisposición genética esta se puede presentar en cualquier momento".



"En general, son tratadas con antihistamínicos, los cuales ayudan al control de síntomas de forma rápida, al estabilizar "los receptores que existen en las celdas cerradas y esto impide que liberen una sustancia que se llama histamina, responsable de los síntomas", añadió.



La especialista indicó que es importante la valoración del médico de primer contacto cuando se trata de síntomas leves y por un especialista —en este caso el alergólogo— si los síntomas se hacen persistentes o se agravan.



El alergólogo aplica pruebas específicas para determinar el origen de la alergia, y de acuerdo con el diagnóstico se brinda el tratamiento adecuado.



La médica adscrita del Servicio de Alergia del Hospital Juárez de México subrayó la importancia de que un paciente con rinitis tenga tratamiento oportuno para evitar complicaciones como puede ser un proceso asmático.



En cuanto a alergias severas como es el asma con síntomas de tos, opresión y silbido en el pecho y dificultad al respirar, se requiere de vacunas para tener un control e inducir a la tolerancia.



"La inmunoterapia ayuda a modular las defensas, controlar los síntomas y, a largo plazo evitar el progreso de la enfermedad", destacó.