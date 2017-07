Riquelme y Anaya rebasaron tope de gastos: INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras una fiscalización a las campañas del 4 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó el rebase de topes de gastos de los candidatos al gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme (PRI) y Guillermo Anaya (PAN) debido a que se encontraron gastos no reportados por más del 31% y 26%, respectivamente, lo que –según la ley- es una causal de anulación de la elección.



La Comisión de Fiscalización dio a conocer un resumen de los dictámenes sobre irregularidades en los gastos de los candidatos, que serán analizados en una sesión del próximo viernes 14 de julio.



De acuerdo con la fiscalización, el candidato priista Miguel Ángel Riquelme (virtual ganador de la contienda en Coahuila) rebasó el tope de gastos por 5 millones 981 mil 222 pesos, que equivale al 31% de los 19.24 millones de pesos que tenían como tope de gastos de campaña. Esto luego de que se detectó un gasto no reportado por 7.8 millones de pesos.



Mientras que el panista Guillermo Anaya, candidato del PAN, rebasó el tope por 5 millones 118 mil 972 pesos, que equivale al 26% del tope, tras no haber reportado un gasto por 5 millones 277 mil 364 pesos.



La ley establece que una de las causales de nulidad de la elección es si los candidatos exceden el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado.



En los dictámenes también se detectó que el candidato del PAN-PRD-PT-PRS al gobierno de Nayarit y virtual ganador de la contienda, Antonio Echevarría García, no reportó un gasto por 7.2 millones de pesos, lo que generó que rebasara el tope de gastos (establecido en 20.4 mdp) por 317 mil pesos, lo que no constituye la posibilidad de la anulación de los comicios.



De acuerdo con el INE, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó un total de 264.4 millones de pesos de gastos realizados, pero no reportados por los partidos políticos en sus informes de ingresos y gastos de campaña a las gubernaturas del Estado de México, Nayarit y Coahuila.



El gasto total erogado por las candidatas, candidatos y partidos políticos en las elecciones a gobernador de las tres entidades, conforme a datos de los dictámenes, asciende a 796 millones 232 mil 200 pesos.