Indemniza The Guardian a abogada Aurora Pierdant por difamación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El periódico inglés The Guardian indemnizó a la abogada Aurora Pierdant por daños y difamación de la que fue objeto en un artículo publicado el 9 de agosto de 2016 y que fue retirado un mes después por el rotativo al reconocer que publicó información errónea, incompleta y difamatoria sobre un presunto caso de conflicto de interés.Aurora Pierdant informó en Twitter que el rotativo compareció ante la Corte de Londres en la que se llegó a un acuerdo que incluyó una declaración conjunta en Open Court por la cual el Guardian reconoció su error y repitió sus disculpas.Sin embargo, la abogada señaló que ahora evalúa cómo proceder legalmente en México por daño moral; “el monto de la indemnización es menor; lo relevante para mí es el reconocimiento de la difamación”.El 9 de agosto de 2016 The Guardian publicó un artículo en el que detallaba un presunto nexo entre la primera dama Angélica Rivera con el uso de un departamento en Miami propiedad de un empresario al que el rotativo calificó de potencial socio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.En la publicación, el autor de la nota informativa señaló falsamente que Aurora Pierdant era culpable de corrupción y prácticas deshonestas al haberse supuestamente beneficiado de la amistad de su hermano, el empresario Ricardo Pierdant, con el presidente Enrique Peña Nieto.El 16 de septiembre de 2016, el rotativo aceptó el error y ofreció una disculpa pública en la que procedió al retiro del reportaje en cuestión que fue ampliamente reeditado en México, América Central y del Sur.En seis mensajes en Twitter, Aurora Pierdant indicó que The Guardian compareció junto con sus abogados en la Corte en Londres donde reconoció su responsabilidad por la nota del 9 de agosto de 2016.“.@guardian reitero su disculpa de 16 de septiembre pasado y reconoció haberme difamado, además de haberme indemnizado por daños y gastos”, explicó la abogada.Insistió que la indemnización es menor, lo importante es que el rotativo reconoció que fue una difamación, por lo que evaluará proceder legalmente ahora en México.