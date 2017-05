Inflación anual llega a 5.82% en abril, su mayor nivel en ocho años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante el cuarto mes del año, la inflación continuó su tendencia al alza a pesar de la baja en las tarifas eléctricas. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento anual de 5.82% en abril pasado, la tasa más alta desde mayo de 2009, de acuerdo con la información más reciente dada a conocer por el Inegi.



Cabe destacar que el Índice de Precios al Consumidor reportó un alza mensual de 0.12% en abril, a diferencia de la baja reportada en dicho mes durante los últimos tres años, gracias a la reducción de las tarifas eléctricas, que este año fue insuficiente para compensar el alza de los precios.



Entre los bienes y servicios cuyos precios más contribuyeron a la inflación en el cuarto mes del año, fueron: El jitomate, con un incremento mensual de 25.59%; pollo, 3.13%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.76%; aguacate, 18.54%; vivienda propia, 0.18%; transporte colectivo, 1.20%; leche pasteurizada y fresca, 1.49%; servicios turísticos en paquete, 3.46%; y automóviles, 0.53%.



Por el contrario, los bienes y servicios cuyos precios contribuyeron más a la baja fueron: electricidad, -13.36%; gas doméstico LP, -2.95%; gas doméstico natural, -5.67%; tomate verde, -9.15%; gasolina de bajo octanaje, -0.26%; cebolla, --7.29%; limón, -3.93%; servicio de telefonía móvil, -0.75%; carne de cerdo, -0.72%; y plátanos, -2.24%.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, aumentó a tasa mensual 0.45% y a tasa anual 4.72%; por su parte, el índice de precios no subyacente mostró una disminución mensual de 0.84% y un crecimiento de 9.25% anual.



Al interior del índice de precios subyacente, el subíndice de las mercancías se elevó 0.60% y el de los servicios 0.32%, mensual.



Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios subió 1.87% respecto al mes anterior, en tanto que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 2.42%, como resultado de la entrada en vigor del esquema de tarifas eléctricas de temporada cálida en varias ciudades del País.



Finalmente, el índice de precios de la canasta básica mostró una disminución mensual de 0.79% en abril de este año; de este modo la variación anual fue de un incremento de 7.83%. En el mismo mes de 2016 las cifras fueron de -0.78 por ciento mensual y de 0.73 por ciento anual.