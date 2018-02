Hospitalizan a 2 niños por comer raticida en primaria

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Dos alumnos del segundo grado de la escuela primaria “Hermanos Serdán”, ubicada en la colonia Luis Córdoba Reyes, en Chimalhuacán, fueron hospitalizados por ingerir raticida en el salón de clases. Los menores están fuera de peligro.



Fuentes locales informaron que los hechos ocurrieron el pasado 7 de febrero, luego de que la profesora del segundo grado grupo A dejó raticida en forma de frituras sobre el escritorio, para combatir roedores en el salón de clases.



Afirmaron que dos menores de siete años de edad, niño y niña, ingirieron frituras, de lo que se percató de inmediato la profesora y los menores fueron trasladados al hospital “90 camas”, donde se encuentran en observación.



Padres de familia de dicha escuela aseguraron que no han sido informados por directivos del plantel sobre los hechos, por lo que pidieron mayores medidas de seguridad con los alumnos.



Los niños fueron atendidos en el hospital de Chimalhuacán, donde los reportaron estables y en observación, sobre todo para vigilar que no haya cambios en sus tiempos de coagulación y no presenten rastros de sangrado, que serían las consecuencias de la sustancia que ingirieron.



Los menores fueron llevados el mismo miércoles al hospital y serán dados de alta una vez que concluyan 72 horas de observación.