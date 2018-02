En Veracruz, las desapariciones aumenta cada día, alertan

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Lucía de los Ángeles Díaz, vocera del Colectivo Solecito de Veracruz, destacó como un paso importante la detención de 19 ex agentes y ex mandos policiacos por su presunta vinculación al delito de desaparición forzada. Sin embargo, dijo que este delito no ha cesado en la entidad; "la tragedia aumenta cada día", alertó.



"Los desaparecidos siguen desaparecidos, y hay nuevos casos. En Veracruz la violencia sigue a todo lo que da", criticó en entrevista con EL UNIVERSAL.



Lucía de los Ángeles, madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido desde el 28 de junio de 2013, indicó que las desapariciones se acentuaron en Veracruz desde hace diez años, y que en muchos de esos casos se señaló como los responsables a agentes de seguridad.



"Es un paso importante en este camino tan terrible. Pero no estamos conformes como para decir que ya es todo, faltan muchos, son cientos de policías que se dedicaron a desaparecer a la juventud de Veracruz", dijo.



La activista, quien encabeza uno de los colectivos de búsqueda de desaparecidos en la entidad, señaló que durante los últimos diez años las desapariciones forzadas se acentuaron en Veracruz.



Los 19 ex agentes y ex mandos policíacos aprehendidos fueron parte del gobierno del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Entre ellos se encuentra el ex secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, y José Óscar Sánchez Tirado, ex director general de Prevención y Readaptación Social, quienes ya se encontraban en prisión por otros delitos. Así como Roberto González Meza, director de la Fuerza Civil, y José López Cervantes, comandante de la Fuerza Especial, entre otros.



Acusan tintes políticos



Yunes Linares aseguró que las detenciones son parte de su compromiso para llevar justicia ante los casos de desaparición. Para la activista del Colectivo Solecito, el actuar del mandatario tiene tintes políticos.



"Yunes no hace nada que no sea dirigido a que su heredero quede en el trono. Así funciona él. Si tuviera un interés real en los desaparecidos, la atención sería muy diferente. Evidentemente no es por justicia, es un golpe mediático", criticó.



Durante una conferencia de prensa ofrecida ayer, el gobernador detalló que las investigaciones para dar con estas detenciones se extendieron durante un año. Para Lucía de los Ángeles durante todo ese tiempo, otros casos de desaparición en la entidad se abandonaron.



Incluso, criticó, se abandonó lo más importante que es buscar a las víctimas.



"(Lo más importante es) que aparezcan los muchachos. Él piensa que con eso (las detenciones) vamos a estar conformes, pero para nosotros lo más importante es evidentemente que aparezcan nuestros hijos", exigió.



Piden imputar también a Duarte



Por otra parte, Lucía de los Ángeles recordó que una de las exigencias de las familias de los desaparecidos es que se impute también por este delito de lesa humanidad al ex gobernador de Veracruz.



Duarte de Ochoa se encuentra preso actualmente enfrentando un proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.



"Falta imputarle a Duarte, hay que imputarle las desapariciones forzadas. El sabía lo que estaba pasando", recriminó la mujer quien exigió que las investigaciones en torno a este delito continúen hasta llegar al ex gobernador.