Emiten más medidas para proteger a Yuawi

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió nuevas medidas para "proteger" los derechos de Yuawi, el niño del spot "Movimiento Naranja", e insistirle en que puede decidir si desea o no seguir apareciendo en los promos.



Al resolver un recurso de Morena en el que acusó vulneración al interés superior del menor de edad, los magistrados establecieron que, tal como marcan los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la aparición de niños en spots de partidos, Movimiento Ciudadano sí recabó los permisos de ambos padres y del niño no hay afectación alguna a sus derechos.



Sin embargo, insistieron en que debido a la "viralización" de los spots, debe verificarse que su aceptación para figurar nuevos promos es voluntaria; recomendaron a los padres que "antes de otorgar el permiso para la aparición del niño en una nueva propaganda, reflexionen si se pone en riesgo o no su imagen o dignidad" y emitieron reglas adicionales a las que ya existen.



Yuawi, quien se dedica profesionalmente a la música y es la estrella central de los promos "Huicholito" y "Movimiento Naranja karaoke" será notificado sobre esa sentencia.



La magistrada Gabriela Villafuerte sugirió enviarle un notificador que certifique si desea aparecer en nuevos promocionales o incluso que el niño vaya al TEPJF si tiene dudas.



"Que sepa que puede decidir si quiere o no continuar en la aparición de los spots o cualquier propaganda y que incluso podría venir a esta Sala Especializada por si tuviera alguna duda".