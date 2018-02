Ofrece AMLO disculpas a quien haya ofendido con sus palabras

(El Universal)

En medio de una copiosa lluvia, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, ofreció disculpas a aquellos que haya ofendido con sus palabras, entre ellos a Silva-Herzog Marquéz y Enrique Krauze.



A pesar del mal clima, el precandidato de la coalición Morena-PES-PT, ofreció un mitin en la Plaza de Armas de esta ciudad donde estuvo acompañado por el coordinador de circunscripción, Ricardo Monreal; la coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier y la presidenta de Morena en funciones, Yeidckol Polevnsky.



En entrevista al concluir el evento, López Obrador -con una gorra y bufanda- también llamó a la unidad a la clase política del País, el empresariado y con los medios de información.



"Ofrecer disculpas, si mis palabras ofenden pues ofrezco disculpas por la forma en que me expreso, lo tengo que hacer de vez en cuando porque sino se confunde mucho a la gente, se manipula mucho, de vez en cuando es necesario llamar a las cosas por su nombre.



"No sé a los que se consideren ofendidos, por ejemplo voy a mencionarlos con todo respeto, Silva-Herzog Márquez y Enrique Krauze, eran profundamente conservadores con apariencia de liberales, eso es lo que dije en como 10 palabras y me replicaron con 10 artículos y 19 caricaturas... Si se ofenden ellos y otros, les ofrezco disculpas, si se ofenden los de la mafia del poder pues es que no tengo otra manera de llamarles", expresó.



El precandidato presidencial aclaró que no odia a nadie y no quiere tener enemigos, pero sí adversarios. Incluso se dijo que él es un liberal puro y con dimensión social y democrática.



Afirmó que de llegar a la presidencia no perseguirán a nadie, ni habrá venganzas, pues hace falta la unidad en México para enfrentar los grandes problemas nacionales.



"He venido diciendo que olvidó no, perdón sí, tenemos que unirnos los mexicanos, tenemos que unirnos primero. Yo voy a sacar más adelante ni pañuelito blanco para convocar a todos a que unidos logremos de México", indicó.



Sostuvo que si gana las presidencia no va a estar metido en los negocios de corrupción.



A pesar de la lluvia, los simpatizantes de Morena se mantuvieron en la Plaza de Armas durante los casi 60 minutos de discurso del Tabasqueño.



"Es un acto muy importante porque a pesar de la lluvia ustedes están aquí, eso es porque son conscientes de la necesidad de un cambio verdadero", subrayó.