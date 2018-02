Promete AMLO bajar a la mitad sueldo de legisladores

(El Universal)

Con mariachi, jóvenes reciben a AMLO en aeropuerto de Durango https://t.co/GUrB1a8t78 pic.twitter.com/C1iEbaHHMX — El Universal (@El_Universal_Mx) 8 de febrero de 2018

A escasos tres días de concluir la etapa de precampaña, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que, de llegar a la Presidencia, bajará a la mitad los sueldos de senadores y diputados federales, así como de altos funcionarios de los Poderes Judicial y Ejecutivo federal.En un mitin con simpatizantes de Morena, PES y PT, en la Plaza de Armas de la ciudad, sostuvo que pondrá el ejemplo y, si llega a ser Presidente, se bajará a la mitad el sueldo para ganar mucho menos que el actual mandatario nacional, Enrique Peña Nieto.“Ya no van a haber esos sueldos para maicear a los altos funcionarios públicos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, van a ganar la mitad ministros de la Corte, van a ganar la mitad diputados, senadores, secretarios de Estado y vamos a bajar los sueldos en el Poder Ejecutivo y como vamos a dar el ejemplo, también lo va a hacer el Poder Judicial”, afirmó.A su llegada a Durango, López Obrador fue recibido por el mariachi Cadi en el aeropuerto de la ciudad. Los jóvenes músicos interpretaron el Son de la Negra cuando el precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia salió por la puerta de llegada del aeropuerto.Los jóvenes de secundaria fueron organizados por su profesor de música para recibir al tabasqueño.De camino a su camioneta, un simpatizante le regaló un Shapka (sombrero popular ruso) bordado con el nombre de Amlovich.En el centro de la capital duranguense, ante unas 500 personas y acompañado de Rosendo Salgado, presidente de Morena en Durango, quien hace siete meses había sido retirado de su cargo por una denuncia de acoso sexual, López Obrador afirmó que no le va a fallar al pueblo de México, ya que está consciente de su responsabilidad histórica. “Si yo fallara sería un acto de traición garrafal, tremendo”, aceptó.Señaló que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y los estrategas de la “mafia del poder” se han unido para investigarlo y hasta revisan la basura de su casa.“Les digo algo, aunque van a decir que soy muy presumido, cuando se es honesto, se es políticamente indestructible. Tengo mi escudo que me protege, es mi honestidad. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos”, dijo.Reveló que uno de sus simpatizantes le entregó 10 tomos de investigaciones que ha hecho el Cisen en su contra y contra sus familiares.En entrevista a medios, López Obrador aclaró que el portal PejeLeaks no pertenece a su movimiento y señaló que eso es parte de la guerra sucia en su contra.“Ahorita está de moda la guerra sucia, pero no hacen nada, se les revierte, porque ya tenemos muy identificados a los patrocinadores de la guerra sucia, son los integrantes de la mafia del poder y ahora, en una primera etapa, están atacándonos a nosotros para después seguirnos atacándonos y luego pedir el voto o por Anaya o por Meade”, sostuvo.Aseguró que a José Antonio Meade y Ricardo Anaya, precandidatos por PRI-PVEM-NA y PAN-PRD-MC, respectivamente, no les ha ido bien. “Ellos no están haciendo su trabajo y la gente quiere un cambio verdadero, entonces está la guerra sucia a todo lo que da”, subrayó.Cuestionado sobre la adhesión a Morena del alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, otrora operador de Enrique Alfaro, López Obrador afirmó que mucha gente se ha unido a su movimiento.“Yo creo que es una especie de rusomanía, Andrés Manuelovich, entonces están sumándose muchos”, bromeó.