Absuelven a Padrés de fraude y "lavado"

CIUDAD DE MÉXICO()

Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, libró el juicio que le fue iniciado por "lavado" de dinero y defraudación fiscal cometidos en 2015, por un monto de 8.8 millones de dólares.



Ahora sólo tiene pendiente que en breve una juez federal de Toluca se pronuncie respecto de si debe o no continuar procesado por otro "lavado" de más de 10 millones de pesos.



Guillermo Urbina Tanús, juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, dictó la libertad por defraudación fiscal y "lavado" al ex mandatario, al estimar que la acusación carece de elementos e incumple con las formalidades legales, informaron funcionarios del Poder Judicial.



El pasado 12 de diciembre, Urbina ya había cancelado el delito de "lavado" de dinero en la misma causa penal, en cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por el Décimo Tribunal Colegiado Penal.



Sin embargo, su determinación fue invalidada y el juez obligado a pronunciarse de nueva cuenta por los dos delitos.



En el juicio de garantías concedido al sonorense se condicionó al juez Urbina a dictar la formal prisión por "lavado", sólo en caso de que la acusación de la PGR estuviera precedida de una querella y, en el caso de la defraudación fiscal, de una auditoría del SAT.



Debido a que ninguno de los dos requisitos de procedibilidad fueron cubiertos y, además, Padrés acreditó que había pagado y no debía impuestos del ejercicio fiscal 2015, el juez dictó la libertad a su favor por los dos delitos.