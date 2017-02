Dan entrada a iniciativa de Ivonne Ortega para bajar gasolina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta tarde, el pleno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio entrada a la iniciativa ciudadana que presentó la aspirante presidencial priista, Ivonne Ortega, que busca reducir en 50% el Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) y así bajar el costo de la gasolina.



El pleno conoció la iniciativa ciudadana que acompañaba 23 cajas cerradas y selladas que contienen las respectivas firmas que la respaldan y fueron turnadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para que las valide.



"Honorable asamblea, esta Presidencia informa que se recibió escrito de la ciudadana Ivón Araceli Ortega Pacheco, por el que presenta la iniciativa ciudadana de reforma por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, así como 23 cajas cerradas y selladas que dicen contener las firmas que la respaldan. Con fundamento en el artículo 132, numeral 1, inciso a) de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se remitió al Instituto Nacional Electoral a efecto de que éste verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley. Ciudad de México, a 9 de febrero del 2017. Firma diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente. Es cuanto", describió la secretaria Ana Guadalupe Perea Santos.



Cabe recordar que la ex diputada y secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, entregó el pasado jueves 2 de febrero a la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana que pretende disminuir en un 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), al tiempo que solicitó a los legisladores de todas las bancadas apoyarla como muestra de solidaridad de los ciudadanos.



Ortega Pacheco precisó en entrevista tras entregar las 444 mil 324 a la Secretaría General, que confía que estando auditada y comprobada que son reales las firmas, se envíe lo antes probable al Instituto Nacional Electoral (INE), para que comienza el proceso, llegue a Cámara y se debate la antes posible.



“Lo que hice fue salir a la calle y yo les pido el apoyo a todos los partidos, la gente no solo está pidiendo que no suban, sino que bajen, la población tiene un temor infundado, debemos tener sensibilidad”, añadió.