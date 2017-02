Aprehenden a ex colaborador de Tomás Yarrington en NL

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Fernando Cano Martínez, colaborador del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue detenido este jueves en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.



En conferencia de prensa, el vocero de seguridad de NL, Aldo Fasci Zuazua, indicó que Cano fue ubicado en un restaurante de la calle Corregidora, del cual salió al observar la presencia policial.



Ante ello, fue aprehendido unas cuadras adelante por miembros de la Agencia Estatal de Investigación.



El funcionario indicó que el caso pasará a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual determinará lo conducente.



Cabe recordar que fiscales federales de Estados Unidos solicitaron a México en marzo de 2014 la detención con fines de extradición del ex gobernador Yarrington y solicitaron el mismo proceso para Cano Martínez, probable prestanombres del ex mandatario.



Desde 2004, Yarrington enfrenta acusaciones por presunto narcotráfico y lavado de dinero.



Fasci indicó que en estos momentos se encuentran en trámites para poner al detenido a disposición de la PGR.



Expuso que el arresto se realizó en colaboración con las autoridades de Tamaulipas, principalmente la Procuraduría General de Justicia.