Juez congela detención de Rodrigo Medina

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez federal congeló la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina En el juicio de amparo 55/2017 el juez Quinto de Distrito en materia Penal en el Estado de Nuevo León concedió la suspensión definitiva contra el Juez de Control que conoce de las acusaciones al ex mandatario por uso indebido de funciones.Con esta determinación, el juez de amparo confirmó la medida provisional que congela la detención del ex gobernador, por lo que de emitirse una orden de aprehensión en su contra deberá quedar a disposición del Juzgado Quinto de Distrito por cuanto hace a su libertad e integridad física.En su resolución, emitida este jueves, el juez fijó la cantidad de 100 mil pesos de garantía que deberá pagar Medina de la Cruz a más tardar en cinco días para conservar la suspensión, de lo contrario quedará sin efectos y podrá ser detenido.Medina de la Cruz promovió el amparo contra la orden del 27 de enero con la que el Juez de Control de Nuevo León le dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de peculado y daño contra el patrimonio del Estado por un monto de 3 mil 128 millones de pesos, por supuestamente haber otorgado estímulos indebidos a la armadora automotriz KIA Motors.Derivado de ello, el juez ordenó su detención e ingreso al Penal de Topo Chico, donde permaneció más de 19 horas debido a que contaba con otra suspensión provisional a su favor emitida en diverso juicio de amparo.