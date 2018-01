VIDEO: Graban acercamiento con ex policía federal que asesinó a su esposa e hijas

ESTADO DE MÉXICO(SUN)

Así fue el acercamiento con el hombre que asesinó a su familia en Tecámac. pic.twitter.com/EOBGMP9fah — Alertas Urbanas AU (@alertasurbanas) 9 de enero de 2018

El ex policía federal que asesinó a su esposa e hijas en la unidad Los Héroes, en el municipio de Tecámac, recibió a sus vecinos con un cuchillo, quienes le preguntaron sobre el paradero de su familia."José, qué está pasando, ven. José suelta el cuchillo", le dice una mujer al hombre, al interior de su domicilio, quien le responde que se "retiren, por favor".El video, de unos minutos fue difundido en redes sociales, y muestra el momento previo a que los cuerpos de la mujer y las dos niñas fueron encontrados.Otra persona le asegura al ex policía: "Tranquilo, amigo, no pasa nada, ¿quieres que nos salgamos?" y posteriormente, le cuestionan en dónde está su esposa. "Ya les dije que se fue", dice José N, quien indica en el video que la mujer se fue de su casa el 2 de enero, aunque según las primeras investigaciones, el ex policía asesinó a su familia el 31 de diciembre.