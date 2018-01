Fox anuncia realización de foro sobre usos de la mariguana en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex presidente Vicente Fox anunció la realización del Foro Global de Cannabis en México para el mes de mayo en las instalaciones del Centro Fox, en el que se analizará la industrialización de la mariguana.



El ex mandatario aparece en dos videos colocados en las redes sociales, con un mensaje, uno en español y otro en inglés, en los que da a conocer que en el Centro que lleva su nombre abordará el tema de la cannabis en su uso medicinal, recreativo y legal.



En mandatario luce un sombrero y chamarra en la grabación realizada en diciembre pasado en su rancho San Cristóbal, localizado en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.



"¡Ojo!", expresa el ex mandatario para jalar la atención de los cibernautas.



"Para mayo de 2018 en Centro Fox daremos un gran paso. Desencadenaremos el potencial de la industria en México y en Latinoamérica, todo esto en el Primer Foro Global sobre Cannabis que abordará este tema pertinente desde distintos enfoques: Su uso medicinal y recreacional, aspectos científicos y de investigación, aspectos legales, éticos y morales, las oportunidades de mercado".



Vicente Fox menciona que en el evento también se abordarán las experiencias en otros países.



En el video musicalizado que cierra el logotipo del Centro Fox, el ex presidente recomienda mantenerse informado y registrar la fecha.



En junio de 2013, Vicente Fox se pronunció a favor de la legalización de la mariguana en México, porque eso contribuiría a acabar con el narcotráfico y con la violencia, incluso mencionó que una vez que fuera legal le entraría a su producción en el campo.



Dos meses después, en el Centro Fox se llevó a cabo el Simposium sobre la Legalización de la Cannabis, en donde 20 especialistas coincidieron en la necesidad de acelerar la investigación científica del enervante para fines médicos.