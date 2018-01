Roban más de 400 caballos, los matan y venden la carne a taqueros en NL

(GH)

En el municipio de Juárez, Nuevo León, más de 400 caballos fueron robados y destazados en rastros clandestinos por personas que se dedican a la comercialización de su carne, sin que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto, según lo denunció desde hace dos meses ante el Ministerio Público, Jesús Fernández, presidente de la Asociación de Cabalgantes de Juárez.



“Hemos puesto las denuncias por el robo de nuestros animales ante el Ministerio Público, pero no ha pasado nada, no tenemos ninguna información sobre la investigación”, detalló.



Según informan, los “cuatreros modernos” tienen instalados rastros clandestinos en las faldas del Cerro de la Silla en donde dan muerte a los animales, los destazan y venden su carne a taqueros como si la misma fuera de res.



“Hemos sorprendido a las personas que están sacrificando a nuestros animales en donde los matan y se llevan solamente la carne. Me están informado que acaban de dar con otros dos lugares en donde hay animales que acaban de ser sacrificados que tienen dos, tres días o menos”, compartió.



Comentan que la situación se ha ido agravando y los robos aumentan día a día, por lo que piden acciones a las autoridades correspondientes para frenar esta práctica delictiva.