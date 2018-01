Llevará Corral a la SCJN freno a 700 mdp

(GH)

Ante el freno por parte de Secretaría de Hacienda de los 700 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, Javier Corral presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



"Tomamos la decisión de presentar diversos instrumentos legales. De entrada, estamos estudiando el tema de la controversia constitucional tomando como base el 105 de la Constitución", informó en entrevista telefónica el gobernador Javier Corral.



Para el mandatario estatal, la decisión que tomó Hacienda, de manera unilateral, de cancelar los recursos, menoscaba las facultades y los objetivos para el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Gobierno.



"Tenemos que dar una batalla jurídica. En esta discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda, para darle a unos más y a otros menos, y luego para determinar si los cumple o no, y al que se porta mal lo castiga y no te da, y al que se porta bien le da", expuso.



"O sea, este instrumento como zanahoria y garrote, nos parece que, además de que te menoscaba facultades constitucionales y legales, también se está constituyendo en un instrumento de control político, no sólo para el apaciguamiento de gobernantes, sino, lo que vemos más delicado, es que va en contra del artículo 73 Constitucional, donde se ha depositado en los estados de la República, la facultad de combatir la corrupción".



Corral aseguró que el proceder de Hacienda está constituyéndose, en los hechos, en un mecanismo para impedir el ejercicio de esa facultad en el combate a la corrupción y a la impunidad.



"Se trata de una de las cuestiones jurídicas más importantes que se van a dilucidar, en los próximos años, en términos no sólo del federalismo sino del Sistema Nacional Anticorrupción", expuso.