Gobierno Federal nunca me presionó para ayudar a Duarte: Yunes

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, señaló que mantiene una muy buena relación con el gobierno federal y nunca lo presionó para apoyar a Javier Duarte.



Según información de Notimex, Yunes indicó tener una muy buena relación con el gobierno federal, y que no ha tenido ninguna prohibición por las acciones llevadas a cabo en contra de Javier Duarte y de su equipo.



En entrevista, señaló que se ha manejado de manera totalmente autónoma y que no tiene elementos para decir que el gobierno federal le ha puesto obstáculos, “por el contrario, tengo elementos para decir que el gobierno federal apoya al gobierno de Veracruz”.



Dijo que actualmente hay obras muy importantes en Veracruz sin importar si el gobierno del estado haya sido electo por una postulación distinta a la del presidente.



“Hay una relación institucional, cercana, nunca me han pedido que yo actué o deje de actuar, saben que no lo aceptaría además y lo que tengo que decir es que hay buena relación y esa relación le ha sido muy útil a Veracruz”, subrayó.



Por otra parte, dijo que la entidad recibe los recursos federales que le corresponde, ya que éstos “están en el presupuesto, y el Presupuesto de Egresos de la Federación es una ley, no es algo que el presidente puede decir a éste le das y a éste no”.



“Yo he mantenido con el presidente de la República y con todos los secretarios de Estado y funcionarios federales una excelente relación, eso es lo que conviene a Veracruz, los gobiernos debemos actuar con sentido institucional no con sentido partidista”, puntualizó.