Juez suspende posible orden de aprehensión contra Beltrones

Una juez federal suspendió cualquier orden de aprehensión, comparecencia y citatorio girado contra Manlio Fabio Beltrones por el caso de los presuntos desvíos a las campañas del PRI en Chihuahua.



De igual forma, suspendió la facultad de la Fiscalía de Chihuahua para resolver el fondo de la indagatoria y, con ello, determinar si procede o no la acción penal en contra de Beltrones Rivera dentro de la carpeta de investigación.



Núñez Solorio aclaró que esta suspensión provisional sólo puede proteger al quejoso en caso de que el mandato judicial o ministerial sea por un delito que en el Sistema de Justicia tradicional no es grave o que en el Oral Acusatorio puede ser procesado en libertad.



Antonio Collado, abogado del ex secretario nacional adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dijo en un programa de radio que la defensa legal de Beltrones solicitó ese amparo para evitar que sea detenido de “manera arbitraria”, como, dijo, “ocurrió con mi cliente”.



Manlio Fabio Beltrones Rivera solicitó a una juez federal un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera ser girada en su contra por la justicia de Chihuahua y explicó que es ante la falta de certeza jurídica del sistema de justicia de ese Estado.



La solicitud de amparo se presenta alrededor de la investigación de los presuntos desvíos a las campañas del PRI en el 2016, según se informó.