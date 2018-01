Burócratas en México ganan más que en Noruega

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Con excepción de Colombia, los servidores públicos de nivel alto a medio tienen los sueldos más altos de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, informa El Financiero citando al estudio “Government at a Glance 2017”.El medio señala que un funcionario en el nivel de subsecretario gana 13 veces el PIB per cápita del País, mientras que en países como Estados Unidos es de cuatro veces.Destacó que “el PIB per cápita en México es de los más bajos dentro de la OCDE, en 2016 fue de 8 mil 201 dólares, comparado con el promedio de 36 mil 741 dólares entre los países miembros del organismo y muy por debajo de los 57 mil 500 dólares que significó en Estados Unidos o los 78 mil 813 dólares en Suiza”.Colombia ocupa el primer lugar, seguido por México, mientras que en Noruega es donde son menores.