Axel Arenas analiza pedir a Procuraduría de la CDMX una disculpa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Axel Arenas exigirá a la Procuraduría capitalina una disculpa pública, luego de que fue detenido e imputado por el asesinato de la modelo argentina, Karen Ailen, en diciembre pasado.



De acuerdo con Emiliano Robles Gómez Mont, abogado del actor, hubo varios errores en el caso, como las placas de la motocicleta y que Arenas se encontraba fuera del País, lo cual, comprobó con su pasaporte.



Por ello, "la familia está muy dolida", dijo el abogado, quien agregó que la molestia es por "la mancha, la etiqueta que se le puso a Axel antes de que se hiciera la investigación, y se ha hablado de que por lo menos se hiciera una disculpa pública".



"Le echaron a perder su carrera"

La familia de Axel Arenas reprobó la actuación de las autoridades, luego de que el actor quedó en libertad.



"Esto demuestra que a las autoridades no les interesa resolver los casos, sólo les interesa presentar chivos expiatorios. En este caso tuvimos mucha suerte porque se pudo comprobar todo y aun así, lo llevaron a juicio sin razón alguna, nunca nos dijeron cómo es que llegaron a la conclusión de que él era sospechoso, no les importó nada de lo que dijimos, fue un martirio todo eso que vivimos y que por lo que pasó mi hijo", explicó entre lágrimas Patricia Arenas, madre del actor quien exige una disculpa pública de las autoridades y además, piensa demandar a la corporación investigadora.



"Los de la Procuraduría hicieron un trabajo terrible, lo exhibieron como al peor de los criminales, lo juzgaron en los medios, le echaron a perder su carrera, fue un daño terrible el que le hicieron y todo solo por presentar a cualquier persona inocente y justificar su trabajo", dijo.



Por su parte, José Luis Monroy, papá del joven, dijo que la Procuraduría mintió respecto a que su hijo conoció a Karen en una escuela de actuación y que esto significa que el homicida sigue libre, "todo fue una vil mentira, todo lo que dijeron de él, que se conocían, que sostenían una relación sentimental y no sé cuántas cosas más, es increíble la manera en la que funciona la justicia, a mi hijo le echaron a perder la vida, su carrera, todo".