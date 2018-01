Beltrones pide amparo; acusa a la justicia de Chihuahua de no respetar la ley

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Manlio Fabio Beltrones Rivera solicitó a una jueza federal un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera ser girada en su contra por la justicia de Chihuahua y explicó que es ante la falta de certeza jurídica del sistema de justicia de ese Estado.



La solicitud de amparo se presenta por la investigación de los presuntos desvíos a las campañas del PRI en el 2016 y, según se informó, Beltrones Rivera también pidió en su demanda la protección de la justicia contra la posible intención de la Fiscalía de Chihuahua de impedirle el acceso a la carpeta de investigación o averiguación previa.



El ex dirigente nacional del PRI señala en un comunicado que los operadores jurídicos de Chihuahua no garantizan los derechos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde deben privilegiarse los principios de estricto apego a la ley y de presunción de inocencia.



“Es (por ello) que me veo obligado a acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo con el principal objetivo, aunque parezca increíble, de poder acceder al expediente y así poder enterarme de los hechos que aparentemente se investigan.

“Y en su caso hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales, por cierto, parecen no importarle a algunos servidores públicos en aquel Estado”, puntualiza.



Beltrones Rivera indica que se ha enterado por versiones periodísticas que las autoridades del Gobierno de Chihuahua pretenden involucrar a su persona en hechos que le resultan ajenos y desconocidos, además de alejados de la realidad.



Atribuye parte de los hechos a la época electoral, en la cual es fácil construir ficción para denostar, en lugar de hacer respetar los derechos humanos y la fama pública.



“Quienes me conocen, saben que siempre he sido responsable de mis actos. Por ello, no permitiré que se me injurie y se me construyan falsas acusaciones a partir de mentiras y filtraciones”, concluye en el documento.