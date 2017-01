López Obrador ve "amnesia" de Zavala sobre gasolinazos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó a Margarita Zavala de hipocresía y de “amnesia” por no recordar que durante el sexenio de Felipe Calderón la gasolina aumentó en 70 % y ahora quiere “convertirse” en opositora.La víspera, la esposa del ex presidente publicó un video en sus redes sociales en el que señala que “la gasolina está hoy más cara que nunca” y destaca la molestia por el gasolinazo.En respuesta, López Obrador advirtió en grabación publicada en su Facebook: “El video de la esposa de Calderón es el colmo de la hipocresía, a lo mejor no es lo políticamente correcto, pero no me puedo quedar callado. Ayer en el colmo de la hipocresía la esposa de Felipe Calderón dice que el gasolinazo es el peor que se haya registrado en la historia reciente”.Y continúa: “Se le olvida que cuando su esposo detentaba la Presidencia la gasolina aumentó 70%, no estoy defendiendo a Peña (presidente Pela Nieto) nomás quiero dejar de manifiesto que son lo mismo y que no hay que dejarse engañar, es lo mismo el PRI y el PAN y desde luego hay que reprobar el oportunismo”.En su mensaje, López Obrador advirtió que “ahora padecen amnesia y se convierten en opositores cuando representan a la misma mafia del poder. Afortunadamente ya falta poco para que haya un cambio verdadero (y) ni PRI ni PAN”.Insistió en que “la opción es Morena para que se acaben en definitiva los gasolinazos y se acabe esta pesadilla que significan los gobiernos del PRI y del PAN”.