Agresor de funcionario de EU en México es repatriado

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El estadounidense detenido por las autoridades mexicanas en relación con el ataque a tiros contra un oficial consular de Estados Unidos en la ciudad de Guadalajara ya no se encuentra en México, dijo el lunes un funcionario de la Procuraduría General de la República.



El funcionario identificó al detenido como Zia Zafar. Se desconocía de momento si fue deportado o entregado a las autoridades de Estados Unidos en alguna otra modalidad.



El funcionario mexicano aceptó hacer declaraciones sobre el asunto a condición del anonimato porque no se han difundido formalmente detalles del caso.



La víctima sobrevivió a la agresión perpetrada el viernes. Las autoridades mexicanas y estadounidenses se han abstenido de revelar el nombre de la víctima, pero medios locales de prensa lo identificaron como Christopher Ashcraft, quien aparece en redes sociales como funcionario consular en Guadalajara desde 2016.



Un funcionario de Estados Unidos que leyó una síntesis de la investigación señaló que las autoridades aún intentan determinar el motivo del ataque.



El funcionario dijo que de acuerdo con una investigación preliminar, el detenido tenía problemas de salud mental.



El funcionario estadounidense aceptó conversar con The Associated Press a condición de mantener el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre la investigación.



El funcionario señaló que la víctima se recupera en un hospital de Guadalajara y se encontraba el lunes en "condición estable".



Un video de una cámara de vigilancia muestra cuando un hombre de pelo negro y gafas oscuras dispara contra el parabrisas del vehículo que conducía el funcionario cuando salía de un estacionamiento subterráneo. El agresor huye corriendo.



Después del ataque, la embajada de Estados Unidos, ubicada en la Ciudad de México, exhortó a los estadounidenses a que limiten su exposición personal en Guadalajara.



"También deben tener cuidado de no incurrir en patrones predecibles de desplazamientos esenciales", se dijo en el comunicado. "Deben cambiar los horarios y rutas de sus movimientos".



El domingo, el secretario norteamericano de Estado, John Kerry, emitió un comunicado en el que agradeció la celeridad de la captura.