Defiende Carmen Salinas el alza en las gasolinas

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Carmen salinas: "El que tenga coche que lo mantenga, no hay de otra, carnal".



¿En verdad esto nos merecemos? #MexicanosAlGritoDelBien pic.twitter.com/xfitF5tivV — SerpientesYEscaleras (@SerpientesE) 10 de enero de 2017

La actriz y diputada federal plurinominal del PRI, Carmen Salinas, respaldó la medida tomada por el Gobierno federal de aumentar el precio de la gasolina.“Era necesario todo lo sucedido porque ya no podía estar el gobierno subsidiando tanta gasolina, el que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra, carnal, de todas formas no se acaba el tráfico”, dijo salinas en la Ciudad de México.“Prefiero que subsidien las casas a los pobres, claro, de eso se aprovechan otros partidos, pero hay que tener tamaños para decir, ya no más subsidio, el que quiera azul celeste, que le cueste”.Sobre los actos vandálicos que se han visto a lo largo de País, la actriz dijo que “esos eran chairos que se aprovechan para vandalizar los negocios”.