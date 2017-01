Lamenta Meade ausencia de Coparmex en el Acuerdo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade , lamentó que la Coparmex no se haya sumado al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar."Nos da mucha pena, nos parece que los acuerdos que hoy se suscribieron avalan en favor de la tranquilidad y a la economía familiar y contribuyen a la estabilidad financiera y son ejemplo de que ante una circunstancia difícil lo que conviene es ser solidarios y en ese ánimo se sumaron los demás sectores productivos", dijo en entrevista previa a su participación a la reunión anual de Cónsules y embajadores.Mencionó que les hubiera dado mucho gusto que estuviera también la Coparmex, pero eso no quiere decir que les falte solidaridad o compromiso."Nos hubiera gustado que estuvieran también en la mesa", admitió.Informó que se sumaron prácticamente todas las expresiones del sector privado y empresarial, a una circunstancia que todavía no termina que nos obligará a tener una agenda en diferentes acciones y revisarla por lo que estarán abiertos para considerar cualquier alternativa.Hizo ver que se sentaron con todos los sectores para dialogar y continuar a seguir identificando lo que haga falta en la agenda, siempre abonando a la estabilidad.Sobre la repatriación de capitales mencionó que próximamente se darán a conocer las reglas para que puedan retornar a México los recursos que están fuera del País.A su llegada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ex canciller fue recibido por el ex secretario de la SHCP, Luis Videgaray , quien hoy es el responsable de la política exterior del gobierno mexicano.Coparmex no firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico por considerarlo improvisado, incompleto e insuficiente, según un comunicado del organismo.